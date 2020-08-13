功夫茶：護老院變地獄門　塞肛竟是自然死

香港人長命世界第一，可惜長命卻贏得「壽則多辱」嘅寫照，尤其社署對安老政策不思進取，對護老院嘅巡查監管完全不足，令唔少老人家喺護老院身心備受摧殘折磨，真係聞者傷心，聽者流淚！白居易有首《睡覺》詩，提到老人家「五欲已銷諸念息，世間無境可勾牽」，五欲指財、色、名、飲食、睡眠，五欲全銷，表面灑脫，實則淒涼！

嗱，護老院「虐老」案例就聽得多，但呢單令人悲憤交集，功夫茶聽到都鼻酸！話說智力低下兼半身癱瘓嘅六旬翁，獲安排入住牛頭角一間護老院，好不幸，佢於二○一六年初不適送院時，被發現肛門塞有紗布等異物，並喺送院後兩日離世。

死因庭尋日裁定佢「死於自然」，並裁定六旬翁肛門被強塞紗布係護老院所為，直指護老院推卸責任，而社署監管塞責亦難辭其咎！

呢，表面上護老院和社署都有錯，應各杖一百棍先啱！之不過，死者終年六十歲，嚴格來講仍未算「老」，古人都話「七十」才叫老！死因庭裁定佢死於支氣管肺炎，發病原因應係長時間臥床及天氣轉冷；裁判官指護老院規定須定期檢測院友身體狀況，惟記錄顯示死者超過一個月冇接受檢查，質疑護老院冇跟從守則，如果按照規矩辦事，相信不至於「死於自然」啩？支氣管肺炎又唔係不治之症，三幾日藥，定時餵食，應好快痊愈啫！

仲有吖，死因庭亦裁定護老院某員工，喺死者不同意下將紗布等異物強塞其肛門，相信因護老院人手不足，看護為減少替肚瀉嘅死者更換衣物及尿布，以為肛門塞紗布可阻擋糞便滲出！咁都得？阿哥，不如索性用紅毛泥封吖笨！

死因裁判官指護老院創立人，想將責任推卸給醫院及死者，竟稱係癱瘓的死者用「強而有力」左手撕開尿片，並自行將紗布塞進肛門內！喂，死者半癱兼智障，咁嘅大話都夠膽講，仲有冇良心呀？依家你生勾勾喺度，你又試吓用「強而有力」嘅左臂塞塊紗布入你屎眼睇睇？

死者已矣！因支氣管肺炎受盡折磨虐待，死都死得毫無尊嚴，六十歲嘅「中年」如此「死於自然」，老天爺你不長眼睛啊？死因裁判官直斥本案揭示社署對私營護老院監管不足，呢啲魔鬼護老院虐老招數多籮籮，申訴專員歷年來都有指出，社署對N次違規嘅護老院頂多警告了事，鮮有撤銷牌照，擺明敷衍塞責！

社署冇嚴格執法，令不少魔鬼護老院變成老人家嘅地獄門。政府無能，靠害老人！你哋不知「敬老」為何物，安老政策又得個吉，因住自己收尾兩年吖！唔通高官又想畀人用紗布塞住肛門，含笑咁「死於自然」？