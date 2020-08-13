神州觀察：污染容易治理難　生態保護莫敷衍

早在上世紀八十年代，中國政府就提出要走可持續發展道路，不能重蹈西方發達國家經歷過的「先污染、後治理」覆轍。惟中國非但未能實現該目標，在改革開放以來的數十年間，反而變本加厲地重演西方悲劇，一再以破壞環境換取經濟發展，留下的只有千瘡百孔的爛攤子，久久難以修復。

陝西省安康市白河縣境內有兩條污染嚴重的河流，不僅不能再供人畜飲用或灌溉，且連水生動植物都無法存活，原本清澈見底的河水已變成污濁惡臭的褐黃色。原來該區域早在幾十年前就到處是硫鐵礦場，無節制的開採導致重金屬等污染遍布，並一直延續至今，當地政府雖然先後投入逾五千萬元進行治理，多年來卻一點作用也沒有。

有專家指出，依照當地目前的污染程度，至少還需拿出六億多元治理費用方可見成效，而這對於一個小縣城來說，無疑又是一筆沉重的財政負擔。既知今日，何必當初；說白了，先污染、後治理模式就是一種本末倒置、花冤枉錢的愚蠢做法，像對雲南滇池、祁連山、騰格里沙漠等污染治理中的資金投入動輒便達數百億元；當局早前又發起對大氣、水、土壤的「三大戰役」，無疑都是亡羊補牢式的勞民傷財工程，而且成效難測，真是何苦來哉！

然而，這種畸形發展模式及帶來的生態危機，並不會讓所有人警醒，我行我素乃至屢教不改的亦大有人在，譬如近期爆出的祁連山非法採礦事件，據指涉事礦區已在當地存在十四年；而在三年前，祁連山就因為氾濫的非法開採導致災難性破壞，當局並開啟了空前的生態保護戰和問責風暴，那又該如何解釋這個非法礦區的存在？哪些領導幹部在搞官僚主義、敷衍整改，又有哪些監管機構、公職人員收受礦主利益，為對方充當保護傘，認真起來並不難查，怕就怕又像秦嶺違建別墅案那樣，官場上下沆瀣一氣，陽奉陰違，將自然及政治生態環境一併破壞殆盡。

可以見到，西方發達國家在推進工業化進程的早期，確因輕視生態環境而遭致各種報復，直到上世紀七十年代才認識到問題的嚴重性，並於投入巨資治污的同時，陸續將一些重污染企業轉移到發展中國家，從而完成「先破壞、後治理」的艱難歷程。中國則成了重要的「接盤俠」，不但承接了西方國家大量重污染企業，一些地方政府還將對方落後的發展理念全盤照收，在生態治理上不願轉變思維，一個很重要的原因就在於，此事背後存在眾多利益糾葛，尤其置身在GDP論英雄的大環境下，迫使地方官員必須在破壞與發展中作出抉擇，為了個人前途命運，一切都可以犧牲。