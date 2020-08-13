黎巴嫩貝魯特港的大爆炸，是否有導彈引爆，抑或是人為疏忽的意外，無從考據。但貝魯特港的破壞，牽連市區大量人命傷亡和建築毀壞，政治影響力巨大，不僅政府在市民示威抗議之下總辭，而且對區域政治格局亦可能有大的改變。

很可惜，香港不少媒體報道與分析，只着眼黎巴嫩即時的經濟困難情況，看不到背後的政經與區域政治，乃至美國與中國、俄羅斯在該區域的角力關係。因此，香港人從本地媒體得到的訊息，不過是檢拾美國為首西方報道的零碎，了解不到實情。

黎巴嫩的問題與以色列和美國分不開。以色列由英法立國，大量巴勒斯坦原居民被驅趕，不少進入從法國統治獨立的黎巴嫩，也從黎巴嫩攻擊以色列。以色列的反應，一是挑起內戰，二是直接佔據。但是真主黨崛起，卻接連把以色列打敗，收復領土，也即打破以色列在中東不敗的神話。二○一六年，真主黨更與其他政黨聯手贏取國會大多數議席，參加政府。即使美歐將之定性為恐怖組織，但國內民望極高，對以色列的壓力巨大，也支援敍利亞。

黎巴嫩只有五百萬人口，卻有敍利亞、巴勒斯坦難民一百五十萬，經濟困難。一九九○年結束內戰，戰後重建還未完結，國家經濟無論糧食、能源都依賴進口，也依靠海外僑胞（二十多萬人在巴黎）資助和與敍利亞的貿易，包括作為敍利亞海外資金的樞紐。經濟進展不佳，但與美元掛鈎的貨幣匯率還是穩定，反映經濟大致安穩。

然而，美國在敍利亞戰場失利，便轉向打擊黎巴嫩的金融，以此破壞敍利亞的國際金融渠道，方法是金融封鎖和制裁，國際貨幣組織的援助貸款也凍結不發。金融制裁的結果，是黎巴嫩貨幣匯率大貶，近一年來貶了八成，資金外流，進口缺乏美元，通貨大膨脹。

金融制裁的同時，美國也封鎖與敍利亞的貿易渠道，目的是困死黎巴嫩，迫使親真主黨的政府下台，並且策動顏色革命，用示威暴動來攻擊民選的政府。

美國打擊黎巴嫩，除了進一步封鎖敍利亞之外，還要阻止真主黨等援引俄羅斯與中國的支援。俄羅斯投資當地的離岸石油開採，中國則全面助建基礎設施，以紓解該國電力不足、交通不便的阻礙。轉向中、俄的原因，是美國為首的西方和沙特為首的阿拉伯國家都在圍堵黎巴嫩，迫使其政治就範。

大爆炸的結果是親真主黨政府下台，但選民並不是可由示威暴民所代替，美國未必可以成功顏色革命。不過，黎巴嫩今後是命途多舛了！