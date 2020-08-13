《港區國安法》公布了一個多月，當局稀稀鬆鬆的抓了幾隻魚毛小蝦，那些屢屢干犯國安法的大惡仍然猖狂，柳某看不過眼，在此引用毛爺爺的語錄，指凡事抓而不緊等於不抓，呼籲「從香港形勢看，國安工作不但要抓緊，而且要抓大」。

一周後，警方國安處抓了「大」的，不，應該說是「最大」的，壹傳媒老闆、「為美國而戰」的黎智英等人以涉嫌勾結外國勢力，違反國安法，或串謀欺詐等罪被拘捕。說黎智英是「最大」的，一點兒不冤枉他，此人被抓後，老美國務卿蓬佩奧立刻表示「深感不安」。去年在白宮接見黎智英的副總統彭斯則聲稱，黎被捕是「嚴重冒犯和侮辱全球熱愛自由的人」。

如此觀之，黎智英涉勾結外國勢力、危害國安，無論是其人還是驚動了他的洋主子，都是香港「最大」也。抓了這個「最大」的，令人拍手稱快！美國再大再惡，它豢養的漢奸再大再惡，也大不過國安法網，惡不過國安法，對其堅決懲處制裁，黎智英只能乖乖就擒，洋主子只能「深感不安」，至多今後找個甚麼「鳥機會」，給他頒一枚分文不值的「鳥獎」。

這樣的「鳥獎」，當年的滿洲國漢奸、華北自治政府漢奸、偽南京政府漢奸，從日寇手裏沒少獲領。不同的是，黎漢奸在「獲獎」之時，大概正在某監獄幹他最不願意幹的事情——洗廁所，未能如他的「漢奸前輩」般享有閃光燈下，群魔亂舞、競相祝賀的風光，發表「為美國而戰」萬死不辭之類的獲獎感言。今昔漢奸之境遇不同，黎智英之流是有機會好好體驗一下的。

今昔漢奸境遇不同，是因為當今漢奸的洋主子看上去霸道十足，但在已經站起來的中國面前已沒多少「優勢」，打不倒中國、嚇不住中國，更護不了它豢養的走狗。

香港有一些魚毛小漢奸反中亂港時，會舉起「美軍登陸，解放香港」的標牌，黎智英大概不會那麼傻。當然，不排除他發夢的時候，有可能夢到他的助手Mark Simon帶領老美的海軍陸戰隊從天而降，救他出籠也。