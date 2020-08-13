兔死狐悲，物傷其類。漢奸黎等人涉嫌觸犯國安法落網，香港反對派固然如喪考妣，西方政客也是語無倫次，美國國務卿蓬佩奧竟稱黎為「愛國人士」，令人啼笑皆非。沒錯，漢奸黎確實很「愛國」，但不是愛中國，而是愛美國，他在中國的地方公然叫囂「為美國而戰」，單憑這一點，就脫不了勾結外國勢力的嫌疑。當年汪精衞投靠日本，也不敢公開說「為日本而戰」，只是以「曲線救國」自辯，可見當代漢奸比歷代漢奸更無恥。

同樣好笑的是，記者協會指警方的拘捕行動恐怖如第三世界。實際上，自去年爆發反修例黑暴以來，香港就已淪為第三世界了。暴徒打砸燒搶，無法無天，記協從來沒有表示震驚，反而警方依法執行職務，記協即撲出來亂吠，這是甚麼混帳邏輯？到底是誰在製造恐怖？有人形容記協是「奴才的奴才」，確實沒有說錯。天下沒有免費午餐，走狗為了狗餅，難免要上竄下跳，忠心護主，大家見怪不怪了。只是今時不同往日，中央祭出國安法利劍，遇神殺神，遇佛殺佛，洋人尚且救不了漢奸黎，遑論記協這班小奴才。他們嗡嗡亂叫，只能留下幾聲淒厲，幾聲抽泣。

最狡猾的還是那些政治老狐狸，國安法一出即紛紛退縮，並與港獨劃清界線。李漢奸忽然支持二十三條立法，民主阿婆以年事已高為由宣布退出政壇，連那位所謂「國師」也自稱退出社運，真可謂鳥獸散。當初「不割席、不分化」的承諾，如今大概已拋到九霄雲外去了。漢奸黎本人也曾多次申請保釋離境，若不是被法庭一再拒絕，有人恐怕早就逃之夭夭。

所以說，香港搞政治的人不僅虛偽，而且貪生怕死。過去中央不發威，被當成病貓，一旦老虎發威，所有鼠輩只能乖乖就範。今次是《港區國安法》初試鋒芒，更厲害的招數還在後頭，大小漢奸們再不趕緊逃亡，日後就沒有機會了。