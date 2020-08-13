要數廢官的離地措施，近期最明顯的就是全日禁堂食，大熱天時下，逼得打工仔要踎街食飯盒，阿伯甚至跪在地上開餐，引來全城怒轟，堂堂國際金融中心淪落到第三世界模樣。政府知衰，實行兩日即收回成命，但依然禁止晚餐堂食，不少人收工時想食飯都要在街邊或公園草草了事，而且禁令一再延長，不知何時才有安樂茶飯吃。

食衞局局長陳肇始受訪時承認，當見到市民周街食飯，才發現原來基層市民沒有地方可以用膳，而且鬼拍後尾枕，說出自己本來以為疫情下很多僱員可以在家工作，禁堂食後才知很多人還要返公司幹活。相信很多人聽了都無名火起三千丈，先別說白領苦況，想問吓陳局長，知不知道香港有很多地盤在開工，難道打樁紮鐵可以在家工作？地盤工亦沒有冷氣房間可以買飯盒回去慢慢食，全日禁堂食便是要他們踎街邊食，這是稍有常識的人都可預計，想不到月薪數十萬元的局長會說不知道。虧她說出來像閒聊，一點也不覺羞愧，稍有責任感的人都應無地自容，恨不得搵窿捐！

這件事亦反映政府高層及部門在制訂政策時獨斷獨行，各自為政，缺乏溝通，才會作出如此離地萬丈的命令。勞福局局長羅致光不是素來以智商高見稱，經常以大量數據去嚇唬市民嗎？羅局長應該緊貼就業市場最新動態吧，為甚麼陳局長沒有諮詢他的意見，了解大約多少打工仔需要出外用膳，又或者羅局長見到陳局長鑄成大錯，是否事不關己，己不勞心，讓同僚一頭栽進坑裏去？不過羅局長自己也是五十步笑一百步，曾經在疫症初期說自己多天沒有戴口罩，給人怒斥他可以在家工作，而且出入私家車，不用擠公共交通，當然減低了受傳染風險。局長級官員都如此一塌糊塗，下屬可以交出甚麼水準，也不難預期，市民抗疫還是自求多福吧！