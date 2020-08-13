因新冠肺炎疫情凌厲，沒有把握到九月會好轉，特區政府決定來屆的立法會選舉延期一年舉行，至於如何解決下一個財政年度的議會真空，則交由人大常委會作決定。根據最新消息，人大常委會決定本屆的立法會繼續運作一年，現任議員全體不變。

現屆立法會議員原班人馬全體延任，應是爭論最少的方案，可以避開對特區政府和中央政府的陰謀論式指控；因為不斷有人懷疑，特區政府和中央政府意圖排除反對派聲音，好趁機通過一些最多人反對但又有必要的議案，如《基本法》二十三條等。當然，原班人馬延任，必然結果是今屆立法會會議上極力拖垮一切議案的大小動作肯定會繼續出現，到時這個臨時過渡的立法會又頻頻出現拉布，部分極端派玩得性起，說不定會出動比逐臭更低俗骯髒的招數，也不足為奇。

立法會延任運作一年，最難適應的是本來作好部署打算離開議會的議員，這些議員有建制派，也有反對派，不少人早已宣布不會競選連任。其實本屆立法會的操作已擺明是新舊交替，向傳統議會靠辯才、學理和邏輯取勝的議員告別，讓位給擅長以語不驚人死不休的出位言論，加上誇張道具和動作配合，再疊人堆動手動腳所謂肢體衝突的新一代表演者登場。本來有一批新一代打算競爭上位的，因選舉延期，今次延任的臨時立法會正是為等候上位者提供示範的最佳機會。

反對派議員要藉此機會好好示範，讓來年參選的新一代接班人學懂說話的分寸，怎樣在不觸犯《港區國安法》的底線下，繼續把特區政府斥罵到抬不起頭，怎樣在關鍵時刻祭出拖長發言、無止境提修訂、趁與會人數不足時提出點人數動議，務求把政府提出的法案拖垮，讓議會內的反對派避開港區國安法，繼續當反政府鬥士的角色。

其實在這一屆的延任臨時立法會中，建制派會遭遇更多困難，部分建制派議員是獨立議員身份，沒有強而有力的地區政黨支持，其中有人近幾個月來不停打熱身賽加強曝光率，好在選舉中吸票，豈料選舉延期，熱身賽被迫打足一年，無論找議題或調動資源都非易事。也有部分建制派議員或因年事已高，或因要照顧自己生意，或因不習慣議會的新運作模式，意興闌珊，一早已宣布退出議會，不再參選。他們本已作好個人計劃，退出政壇，如今卻被迫響應號召歸隊，實在是強人所難。

這裏已沒有提及議員身後的大班議員助理了，本來大家一早計劃好遣散，說不定其中有人另有高就，現今一聲令下又要重新歸隊，信非易事，說不定有議員會無兵可調。