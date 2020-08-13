漢奸黎遭扣查四十小時後終獲准保釋，壹傳媒、反對派政客、記協等則繼續在「政治打壓」、「侵犯新聞自由」上大做文章。這根本是轉移視線，無奈香港明眼人雖多，但不肯睜開眼的人也不少，這種不堪推敲的藉口竟獲部分港人支持，令人啼笑皆非。

筆者不禁想起，沙特阿拉伯人員在土耳其伊斯坦布爾的沙特領事館內，肢解異見記者一事。眾所周知，沙特人員竟敢在領事館內幹下驚天殺人勾當，乃因領事館即等於該國領土，即使是土耳其執法人員也不能入內。

上述事件跟本港情況理應風馬牛不相及，細想卻有相似之處。不是嗎？由壹傳媒到反對派政客再到香港記協等一干漢奸黎豢養的走狗，思維跟「沙特領事館殺人」沒有兩樣。他們認為，只要壹傳媒打出第四權的招牌便是神聖不可侵犯，即使涉在大樓內勾結外國勢力分裂國家、資助不法組織危害國家安全、違反地契提供秘書服務等等，也是行使「新聞自由」而已，警方派員搜捕才是大逆不道，是政治打壓，要傳媒噤聲。倘他們的邏輯成立，壹傳媒豈非成為法外之地，在內裏殺人放火也無問題？

這就難怪，反對派政客在立法會做盡各種違法行為，屎尿臭蟲盡出，他們一樣認為無問題，皆因只要發生在立法會內便受特權法保護，警方入內調查才是冒天下之大不韙。而警方也是態度曖昧，立法會每有涉嫌違法的事，調查一輪便不了了之。像潑屎事件，最後也是由立法會兼行管會主席梁君彥向涉事政客追討清潔費了事。

由此可見，壹傳媒又好，反對派也罷，之所以養成法外特權思維，皆因港府長期縱容不作為。特別是黎智英，回歸至今沒有一宗亂事沒有他的身影，由反廿三條開始，反國教、反政改、佔中、旺暴乃至黑暴，愈大鑊愈快樂，律政司偏偏一次又一次放生。今次國安法出鞘能否撥亂反正，還要看司法一關。