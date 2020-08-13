壹傳媒連年虧損，投資價值極低，上周五，該公司股票的收市價是零點零九元，總市值只略多於兩億元。到了本周一，該集團的廠房被警方搜查，老闆和多位高層被捕，涉嫌觸犯了《港區國安法》或串謀欺詐罪。公司碰上重大變故，股價理應下跌才是，實際上卻不然，壹傳媒的股價在短短兩個交易日內，急升了超過十一倍。集團遭禍而股價得福，情況未免太異乎尋常！

盛傳壹傳媒老闆黎智英是美國政府在香港的代理人，故坊間有人估計，近日美資大舉入市買壹傳媒，是為了支持肥佬黎。不過，這個說法不可信，因為股票交易情況早晚要向外披露，一家只值兩億多元的公司，在兩個交易日內被炒高至二十多億元，如果美資真是為助肥佬黎而出手，那就足以買下了整家公司有餘，肥佬黎也不會再是最大股東了。然而，你認為姓黎的真會如此明目張膽，將壹傳媒直接過戶到美資手上嗎？

況且，近日瘋狂上升的股票也不只壹傳媒，另一家經常製作諷刺政府節目的「黃絲」傳媒公司，股價同樣暴漲，單計周二就上升逾一倍，在香港股票升幅榜中排行第二，僅次於壹傳媒。

其實，黃絲傳媒公司股價異動的真正原因，是有一批股壇「盲俠」響應網上號召，說要支持受政府打壓的媒體，於是不分青紅皂白入市。以壹傳媒為例，周一收市時，公司的市值是八億多元，但周二該股的全日成交額竟然高達四十多億元，等於將整家公司左手交右手，來回買賣了三數次。從中獲取最大利益的，便是那些渾水摸魚的炒家。

然而，一眾盲目入市的黃絲股民們可有想過，你們能夠在市場上買到壹傳媒的股票，是因為原有的股東將它們賣出來，人家既然放棄，你卻去支持他們，那豈不是當了冤大頭而不自知！