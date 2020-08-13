反中亂港犯天條嘅漢奸黎，日前被鎖孖葉上街，被押往西貢遊艇會搜證，穿梭九龍新界，恍如古代重犯遊街示眾，現場但見有人高聲指罵佢係「世紀大漢奸」！記得一四年違法佔中時，漢奸黎喺「金鐘大本營」儼然總指揮時不可一世，有反對派政客眾星拱月般圍住佢，顧盼自豪，幾威㗎！當年雖然有正義之士向佢投擲混雜糞便嘅豬雜，搞到佢一身一褲都係，但小小屎尿咪當係激勵囉！之但係今趟被鎖孖葉上街，差在未好似文革時鬥牛鬼蛇神咁，喺背後豎一支罪令「叛國禍港四人幫之首」而已！

魯迅對於臧否人物有一定標準，畀佢罵過嘅文化名人不知凡幾，不過佢係鬧得有原則嘅。佢話假如指着一個人說：這是婊子！如果她是良家，那就是謾罵；倘使她實在是做賣笑生涯的，就並不是謾罵，倒是說了真實。照魯迅所講，指住黎智英罵「洋奴走狗」、「大漢奸」甚至「契弟」，應該不是謾罵而係實話！黎智英勾結外國勢力唱衰中國，「為美國而戰」，赤裸裸叛國禍港；且言而無信，話一世都唔會賣《壹週刊》，否則就係「契弟」，結果冚家產業賣清光，仲唔係正契弟？

呢，最好笑就係啲無恥文人，話漢奸黎為咗維護「在各種自由中最值得珍貴的新聞自由，他願意用生命來殉道，卻不能不使人肅然起敬」。咪笑死人啦！道則道矣，不過係強盜嘅盜！漢奸黎仲有個響朵叫「淫賤黎」，佢維護新聞自由？為咗多銷紙，淫賤黎不惜譁眾取寵，捏造陳健康叫雞事件，至今仍然令讀者難以釋懷，乜做新聞可以賤格成咁？至於旗下刊物因發布不雅物品而被罰個案多達上百例，但是淫審處一味包庇，罰極都只係一千至幾萬元，淫賤黎就當宣傳費，若然揸正嚟做，早已罰到佢冚家破產喇，仲可以等到依家先嚟「為新聞自由殉道」？至於話佢應獲諾貝爾和平獎，將個大漢奸吹噓成咁，天火焚城近矣！