中東成為兵家必爭之地當然是因為區內石油資源問題，美國在區內長期培育的以色列，成為美國在區內的打手，發動不可勝數的軍事行動，美其名是維護區內石油產量穩定，箇中不乏要擴張美國在區內的影響力，以軍事震懾中東多國，不屈服者處處受制。這無疑是美國及以色列要控制區內石油產業的把戲，區內最頑強的反美勢力以伊朗為首，華府多年來無法令伊朗臣服，損及美國整個中東政策，軟硬兼施也不得逞，華府就推動聯合國向伊朗施壓，多年來與盟國逼聯合國繼續制裁伊朗。

美國頭號打手國務卿蓬佩奧表明，稍後再在聯合國安全理事會動議，延長今年十月到期的伊朗軍火禁運。雖然在安理會擁有否決權的中國和俄羅斯反對，但美國仍會在安理會提出延續軍火禁運的草案，並會爭取短時間內表決，相信會獲得安理會大部分成員國支持。美國連後路也想好，就是如果這項動議在安理會不夠票通過，美國會啟動「制裁回彈」機制，恢復聯合國對伊朗的所有制裁措施，重回一五年締結伊朗核協議前的條款。

說起來也可笑，蓬佩奧積極推動繼續制裁伊朗的同時，專責伊朗事務的特別代表、國務卿高級政策顧問胡克決定離職，意味這位顧問對工作感到頭痛，不如辭官歸去。

伊朗長期備受美國軍事威脅及制裁，靠攏俄羅斯和中國成為求生辦法，最重要是獲取武器以保國家安全，做法就是把波斯灣一帶構建成美國與中俄對峙的局面。美國駐兵伊拉克、科威特、阿聯酋及阿富汗等國，團團包圍伊朗，再施以軍事禁運，伊朗不求突破就是坐以待斃。

近十年來伊朗在俄羅斯協助下，軍事力量從北面突破到敍利亞，力逼以色列，東面力抗美國在阿富汗的龐大駐軍，都是借助俄羅斯及中國的關係。協助國際和平是要令人信服，並非美國的軍事擴張。