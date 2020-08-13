國家領導人說過，「群眾利益無小事」，群眾的一樁樁「小事」，是構成國家、集體「大事」的「細胞」，小的「細胞」健康，大的「肌體」才會充滿生機與活力。為官之道當以民為本，造福一方，若心中沒有百姓，就不要為官了。

第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議，於八月十一日以全票通過《關於香港特區第六屆立法會繼續履行職責的決定》，採用以維護香港市民生命健康利益為第一位的最大公約數的政策措施選項，作出了周延和權威性的憲制決定。由上而下，統籌兼顧，妥善解決和處理了香港特區政府尋求中央政府作出指導性、憲制性的解決立法會未來一年，因為抗疫而改期舉行第七屆立法會選舉的立法會空窗期問題。

港人流行語：「生命無Take 2」，一句到尾，道出了生命的寶貴，沒有第二次機會，也不會重複。

事實上，人類社會無論經歷任何社會紛爭、矛盾或者鬥爭，無分種族、無分地域、無分信仰、無分膚色、無分貴賤，都必須把珍惜生命、尊重生命、愛護生命凌駕任何利益或競爭，甚至是爭鬥之上，這便是至高無上的人道主義精神和人人都應該尊重及遵守的人類社會共同大原則。

彈丸之地的香港，在今年年初遭逢全球性的新冠肺炎疫情留難奔襲，經過了大半年的抗疫三波，仍未能如鄰埠的澳門特別行政區或相鄰的深圳內地，早已跨出勝疫的一步。

澳門正與內地逐步實施健康碼的檢疫通關出行措施，香港卻從七月上旬開始再陷入疫情反覆的第三波，染疫人數較上兩波倍升，不幸染疫病逝的市民已逾六十人。

在新冠肺炎疫情第三波來勢洶洶之下，香港特區政府運用《緊急法》，於立法會選舉提名結束後一小時，宣布政府明年九月五日進行第七屆立法會的選舉投票，以便政府和全社會都可以集中精神和力量防疫抗疫，以市民的健康和生命安全為先，確無可厚非。

可是，境內外反對勢力卻公然違反人道主義精神，不理香港人的生命寶貴價值，打着人權、民主、自由的幌子和反對專制政權的陳腔濫調，進行起勁的反對。先是二十多個反對派議員在八月一日發表聯署聲明，反對立法會選舉改期，說是政府陰謀幫建制派；接着以美國為首的「五眼聯盟」等西方霸權主義國家又譴責、又抹黑，繼而揮舞制裁的大棒，對香港進行打壓，粗暴干涉中國內政，插手香港事務，肆無忌憚地公開支持香港反中亂港勢力及反對派陣營的議員，以各種名目搗亂香港特區政府的戰疫行動，用各種污名和抹黑手段，對內地援港抗疫的支援隊潑髒水。

際此搶救香港人命健康的危機面前，令大眾不期然想起西方一則故事，一個古代皇帝在裁決兩個母親爭奪一個嬰兒的典故，誰是親生母親？誰不願看到親生骨肉被斬為兩截？誰念真愛親情？誰有切肉不離皮的感受？這不正是現實生活的真實寫照嗎？