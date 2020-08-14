正論：反中亂港股價升　又見中資攙其中

「反中亂港有奶水，愛國愛港飲鏹水。」這句話絕非一時戲謔，而是特區的真實寫照。壹傳媒股價在黎智英被捕後大升大跌，連續多日出現異常波動，周內上落幅度達八成二之巨，猶如變魔術一般。最耐人尋味的是，兩大中資行竟然是壹傳媒這浪升幅中最大的淨買入券商，難怪外界再次質疑，中資到底扮演甚麼角色，何以每次皆在淫媒爛果危難之際提供奶水打救。

壹傳媒股價連日異動，早已引起市場關注，周一創下歷史低位○點○七五元後，隨即開始坐過山車大起大落，周二炒至高位一點九六元，昨日又被質落○點三四元，由周內高位大幅回落八成二，收報○點三八元，跌四成一，成交額二點六八億元。市場隨即哀鴻遍野，一些新手散戶高位入市，到頭來蝕到入肉，簡直一殼眼淚。市場人士對其股價波動背後會否涉及人為操控，甚至利益輸送大感疑慮，傳聞證監會及港交所已有所行動，向證券界查詢相關交易紀錄。

可以看見，儘管黎智英干犯《港區國安法》，被警方扣查四十小時始獲准保釋，但百足之蟲死而不僵，除了即時在網上平台恬不知恥「暢談」被捕感受，死撐遭「上孖葉」遊街示眾不感屈辱，同時有多項活動進行，包括賤價求售大埔工廈物業套現、與李卓人及李永達等入幕之賓密謀於暗室，並透過旗下《蘋果日報》唱好壹傳媒股價，推波助瀾，毫不避嫌。種種行為顯示，有人仍未死心，趁有影響力最後出貨，急欲套現吸水大撈一筆。而作為壹傳媒最大股東，黎智英持股逾七成一，意味這股升浪令其身家暴漲，坐收龐大利益。

更令人驚訝的是，中央結算系統（CCASS）持續紀錄顯示，最積極增持壹傳媒的兩家券商不是別的，正是包括中銀香港在內兩間根正苗紅的中資行，相反美資行倉位減幅最多。在壹傳媒股價大幅波動的數日間，兩家美資券商的持倉量大減逾三千四百萬股，與之相反的是兩家中資券商持倉量增加逾四千二百萬股。市場人士指出，近期活躍於壹傳媒股份買賣的證券行中，不乏以低佣金、網上即時開戶作招徠的券商，正好符合不欲披露太多資料的神秘投資者開戶，開「人頭倉」方便進行市場操控活動。

不近情者多藏奸。《蘋果日報》連日來將壹傳媒股價波動，美其名曰獲「有良知」的散戶支持，說成是正常市場行為，但事實可能是另一回事。近日成交當中，不乏達六十萬股大手掃貨，一般散戶實難做到，何況真正自由流動的街貨理論上僅七億餘股，惟周二壹傳媒的全日成交量已超過四十億股，反映換手率高得不尋常，說沒有蹺蹊，三歲小孩也不信。

姑勿論如何，中資行不遺餘力增持壹傳媒，起了推高股價的作用彰彰明甚，當中有何內情，街外人無從得知，但從往績可見，中資的確對反中亂港的壹傳媒和黎智英情有獨鍾。這樣說絕非無的放矢，回歸以來，中資一次又一次唱好或打救壹傳媒，最經典的莫如黎智英當年為壹傳媒借殼上市。

眾所周知，壹傳媒前身為上市公司百樂門出版集團有限公司，一九九九年負債纍纍，已到了資不抵債的地步。當年百樂門拖欠中銀一億三千八百萬元巨債，黎智英公布注入蘋果網站，以換取百樂門控制性股權，終於成功借殼上市。如果沒有中銀延長百樂門還款期，壹傳媒必須付清所有欠債方可以上市，足見中銀對壹傳媒上市居功至偉。

又比如二○○八年，中國官方背景的《澳門日報》刊登一篇題為《壹傳媒優於大市》的文章，將壹傳媒業績表現吹到天上有、地下無，肉麻當有趣，企圖誘導股民入局，簡直是咄咄怪事。多年前起，中資企業一直出錢在壹傳媒落廣告，例子更是不勝枚舉。

須知道，淫媒爛果近年銷量插水，壹傳媒年蝕逾四億元，五年累蝕逾十九億元，摺書裁員不斷，台灣資產幾近賣盡，早就奄奄一息，要不是中資出心出力在適當時候送上奶水和續命丹，做得恰到好處，這樣蝕錢的公司早就執笠，爛果報早就埋進堆填區。人們質疑北京與黎智英暗通款曲，顯然空穴來風，未必無因。

最諷刺的是，去年的反修例黑暴，包括中銀在內的中資公司備受針對，「裝修」、縱火、打砸無日無之，而壹傳媒及黎智英在黑暴當中擔當甚麼角色，有目共睹。

有人問孔子：「以仁德回報仇恨，可以嗎？」孔子說：「那我們用甚麼東西回報別人的仁德？應以正直回報仇恨，以仁德回報仁德。」孔子的意思很清楚，「以德報怨」即是非不分，所以要「以直報怨」、「以德報德」。如今中資敵友不分，人妖顛倒，做盡親痛仇快之事，難怪香港亂象不斷，反中亂港氣燄囂張，也難怪愛國愛港者心淡，皆因哀莫大於心死也。