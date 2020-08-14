功夫茶：禁毒雞翼慢十拍　又爆鼠患嚇煞人

「燒雞翼，我至鍾意食！」唔好以為搞笑片係無厘頭，屙奶油！叫阿媽去街市買急凍雞翼，分分鐘累到阿媽賴嘢，做咗不孝仔女都唔知發生乜事！有冇咁嚴重吖？唔係講笑，依家疫情反覆，確診數字依然居高不下，兼且日日死得人多，更何況街市絕對高危，張竹君醫生都話部分個案係家庭主婦前往街市引致！

呢，話口未完，食雞翼原來真係會出事。深圳市早前從巴西進口嘅急凍雞翼表面樣本驗出新冠病毒，本港一向有從巴西進口急凍雞翼，佔整體市場百分之三十，據凍肉批發商指出，巴西雞翼因為價錢相宜，肉質肥美，深受家庭主婦歡迎！

阿哥，全球疫情持續嚴峻，巴西新冠肺炎確診人數逾三百萬，死亡人數突破十萬人，係全球第二多確診人數嘅國家，僅次於美國，連總統都中咗招！講真，對呢兩個國家進口嘅食物，政府其實應該多啲抽查以防萬一。

有傳染病專科醫生就表示，雖然今次係急凍雞翼上驗出有病毒，但因為急凍食品並非生命體，病毒只能存活數小時，叫市民高溫煮熟啲先食！又有醫生話，食品工廠於感染控制上做得唔好，病毒喺攝氏四度以下可存活十四日！唉，言人人殊，信得邊個吖！

不過咁，家陣非常時期，梗係小心駛得萬年船啦。好似澳門咁，嗱嗱聲暫停入口相關廠商嘅食品，以市民健康為重，連本港業界都認為港府可以效法，可惜廢官再次借咗聾耳陳隻耳，乜都聽唔到咁款，直到晚上至施施然話，暫停辦理涉事廠房的禽肉進口許可證申請，並加強抽檢巴西冷藏雞肉樣本，遲唔遲啲呀！

當今疫情仍未受控，無能政府好心打醒十二分精神喇！發現問題食物永遠都係內地、澳門，或者台灣、新加坡，香港永遠乜事都冇發生過，風平浪靜，廢官連市民要返工食飯都唔知，又點知民生疾苦吖！難怪對疫情反應永遠慢十拍，甚至如冇上鏈嘅機器人，完全冇反應！

咪話功夫茶唔再提醒，依家全港街市都高危，大家都睇到，重開嘅紅磡街市、土瓜灣街市，已進行所謂「深層清潔消毒工作」，結果群鼠亂竄。咁仲唔止，網上圖片顯示，觀塘秀茂坪街市連日上演「老鼠開餐派對」，有區議員收到市民投訴，凌晨時分，豬肉檔返貨時豬殼散一地，而碩鼠一大堆喺度大快朵頤，場面嚇壞人，市民不知就裏，買舊豬肉煲湯，原來食緊老鼠口水尾咋，真係隔夜飯都嘔番出來！

喂，一張群鼠開餐圖勝過千言萬語，揭示冇靈魂政府施政無能，連環境衞生同食物安全都搞唔掂，滅鼠愈滅愈有！東方近年多次揭示各區鼠患嚴重，可惜廢官置若罔聞，一旦大鼠戊肝、新冠肺炎雙雙夾攻，秋去冬來又有流感，屆時點頂呀？