世界視線：盧卡申科五連任　明斯克爆爭奪戰

自從白羅斯總統盧卡申科在周日大選中宣布五連任後，首都明斯克便爆發了規模空前的反政府示威。盧氏在選舉前指控俄羅斯企圖發動政變，在選舉後又指英國、波蘭、捷克幕後操縱示威，凡此種種，均說明他已陷入左支右絀、四面楚歌的危局。

白羅斯曾是蘇聯加盟國，一九四一年六月廿二日，納粹德國便是對此地發動閃電戰，突破蘇軍防線直逼莫斯科。到了一九四四年六月蘇軍大反攻時，又是經此地將德軍趕出蘇聯境外，為攻克柏林鋪平了道路。換言之，今天的俄羅斯與北約，只要是誰掌握了明斯克，誰就可以直接觸碰對方的心臟。

西方稱盧卡申科為「歐洲最後的獨裁者」，早欲除之而後快。北約本預定今年初在東歐舉行連串大規模軍演，就被視為模擬肢解白羅斯，兵臨莫斯科城下。然而事與願違，一場新冠肺炎疫情迫使北約縮減演習規模，周日的大選就成為推翻盧氏的新時機。

明斯克的街頭示威如果持續，就不難升級成一場顏色革命。值得注意的是，盧氏指控的幕後黑手，無論是已經脫歐的英國，還是位於東歐的波蘭及捷克，都是美國在歐洲的最堅實盟友。尤以東歐而言，波蘭近期明確歡迎美軍進駐，而捷克首都布拉格亦移除了二戰蘇軍元帥科涅夫的雕像，因此雙雙與俄羅斯交惡。反觀俄羅斯，基於明斯克與莫斯科只距六百多公里的事實，普京總統自不會「大意失荊州」。俄、白兩國已維持了逾廿年的聯盟關係，盧氏對克里姆林宮試圖發動政變的指控，因此顯得有點天方夜譚。但若普京意識到盧氏權力不穩，及時扶植新的親俄力量其實並不為奇。

盧氏面對民間革命之際，普京近日伸出「友誼之手」，提出雙方建立更緊密的軍事政治關係。換言之，普京可協助盧氏度過當前的政治危機。普京當然也開出條件：兩國需進一步加深融合，強化同盟關係。如果事成，普京便得以在莫斯科、明斯克以及克里米亞半島之間重建了一塊版圖，雖比不上當年蘇聯的幅員遼闊，但也算得上是俄羅斯中興了。