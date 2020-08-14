神州觀察：促遏止餐飲浪費　響糧食安全警號

國家領導人近日就社會上的餐飲浪費現象作出指示，並以「觸目驚心」來形容問題的嚴重性，強調須通過加強立法及宣傳教育等方式進行堅決遏止。這也難怪，內地接連受到新冠肺炎疫情、蟲災、旱澇等災害影響，再考慮到不斷惡化的國際關係及自家糧倉所涉重重黑幕，內憂外患之下，怎不響起糧食安全警號？

正如內地官媒指出，全社會每年浪費的糧食大約達到三千五百萬噸，接近糧食總產量的百分之六，大型餐館、遊客、商務聚餐等方面則是餐飲食物浪費的重災區；亦有調查報告顯示，僅餐桌上的食物浪費量就高達一千七百萬至一千八百萬噸，相當於三千萬至五千萬人一年的食物量，不可謂不誇張。

當局日前又重提「光盤行動」，呼籲全社會厲行節約；武漢的餐飲企業協會便積極響應號召，倡議市內餐廳推行「N-1點餐模式」，譬如十位客人只點九人份的菜品，吃不完需打包帶走；以至自助餐、網上「大胃王吃播」行為亦被點名批評。種種做法似在重新營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍，卻亦令各方更直觀地感受到，內地糧食安全危機愈來愈趨真實。

十幾億人的吃飯問題一直是中國社會頭等大事，當局雖強調連年糧食豐收，保證百姓有糧吃，但具體情況如何，許多人其實並不很清楚，心裏總覺得有些不踏實。譬如中儲糧黑龍江庫區近期爆出的粟米質量問題，當局雖極力澄清「事件不實」，惟中儲糧此前腐敗醜聞太多，虛報庫存、攙雜使假、以陳頂新等手段一再遭曝光；中央一旦決定前往調查，便會發生「火龍燒倉」等離奇事件，難免令民眾對「天下糧倉」的真實儲備表示擔憂。

年初以來，新冠肺炎疫情殺得各方措手不及，封城抗疫勢必影響到冬收春播工作；與此同時，內地多個省份先是鬧旱災，令農作物損失慘重，接着又是洪澇災害，至今仍在肆虐，尤其長江流域多個產糧大省悉數被淹。再加上沙漠蝗蟲、土螞蚱、草地貪夜蛾等蟲患襲擾多時，各種惡劣天氣現象不絕，按說都會對糧食產量造成一定程度衝擊，誰知當局卻稱今年夏糧繼續豐收，又怎不叫人心中犯嘀咕？

而早前印度、越南等糧食出口大國的「斷供」行為，無疑又為內地糧食安全問題敲響警鐘，作為全球最大的糧食進口國之一，中國的另一個「軟肋」亦再度暴露出來，「豐年缺糧」現象其實早已存在，這也就解釋了為何中美貿易戰打得再慘烈，中方還得大量向美國進口粟米、大豆。總之當局此時重提節約糧食，肯定不是只為宣傳美德，而是警告民眾接下來可能需將褲腰帶勒得再緊些，苦日子還在後頭。