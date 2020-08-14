黎巴嫩與中東的局勢並不複雜，只是西方媒體故意隱瞞扭曲報道。

中東的國界原由英、法在戰後劃分，上世紀六十年代開始美國接替，主力扶助以色列與沙特阿拉伯，也以伊拉克和伊朗作為屏障。一九七九年伊朗回教革命打亂了美國的布局，美國先以伊拉克攻擊伊朗，打不垮伊朗反而使伊拉克叛離。後來藉訛稱有化武侵略伊拉克，推翻薩達姆政權，反倒讓什葉派勢力崛起，並與伊朗合作，伊拉克新政權隨時會叛逆反抗。

二○○六年美軍方訂重劃中東國界的計劃，要把大國分裂為小國，便於分而治之。但面對伊朗、伊拉克、敍利亞計劃聯手建油氣管道往歐洲，勢必打擊沙特阿拉伯，也助長伊朗聲勢，因而美國扶助伊斯蘭國，在敍利亞掀起內戰，以滅絕巴沙爾‧阿薩德政權。可是，伊朗和俄羅斯參戰，局勢扭轉，伊斯蘭國失敗，美國扶持的庫爾德族及其他叛軍失敗，美國在中東的布局全盤失敗，美軍被迫撤軍（包括敍利亞和伊拉克）。

本來以色列可以協助美國，但是在二○○六年被黎巴嫩的真主黨打敗，再不敢貿然出兵，只是轟炸伊朗在敍利亞、伊拉克的據點，起不了遏阻作用，沙特阿拉伯也敗於也門。

美國敗走敍利亞，一是揚言制裁任何國家之協助敍利亞戰後重建；二是用金融制裁和圍堵來阻止敍利亞通黎巴嫩往國際，並企圖困死黎巴嫩，用顏色革命推翻當地民選政府與打擊真主黨的力量。

本來，俄羅斯已承諾協助敍利亞重建，然而財力不足，在當地的戰爭消耗太大，重建主力只能靠中國。但中國政治上遲疑，也過於迷信企業行為，重建與援助還主要在談判與規劃中。不過，重建的計劃一是擴建電廠，改變當地缺電問題；二是建交通通道，改變地區隔阻；三是利用黎巴嫩北部港口的黎波里作為中國一帶一路在東地中海區域的重要港口，北與希臘諸港口，南與從以色列租借的海法港相連，接上蘇彝士運河而來的海運，打通從東歐進入歐洲的通道，打擊西北歐港口的樞紐，戰略意義重大。而協助黎巴嫩重建，便與敍利亞、伊拉克重建同步，更是開展中東西亞基建大發展，帶來雙贏局面，也便把美國及其西歐盟國驅逐出去，讓阿拉伯的什葉派世界有復興的機會。

這樣的戰略，美國不會不明白，但現時都策動不了以色列和沙特阿拉伯的協力，獨力難以抗衡，餘下的策略便只是破壞，當前便集中破壞黎巴嫩以打擊敍利亞，阻遏伊朗與中國、俄羅斯的擴展，不惜戰爭和圍堵帶來死人無數。