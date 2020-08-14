黎智英創辦和打造的壹傳媒及《蘋果日報》，不是通常意義的新聞媒體，雖然它是「有限公司」、「上市公司」，標榜沒有黨派背景、標榜信奉新聞自由，但它的主要作為和「傳播」目的，是充當反中亂港的政治鬥爭工具，香港反中亂港勢力把它奉為「喉舌」、指揮棒，它和外國及境外勢力相勾結，煽動掀起一場場動亂風波，危害香港和國家安全也是世人共見。

因此，香港警方國安處才會以黎智英涉嫌干犯國安法對其抓捕，並押他返回壹傳媒所在地，對《蘋果日報》等機構搜取證物。黎智英的被抓捕，壹傳媒、《蘋果日報》的被搜查，只和黎涉嫌干犯國安法、串謀欺詐罪的行為和活動有關，和所謂「新聞自由」沒有一毛錢關係。要硬說有關的話，那也是他們多年來把「新聞機構」操弄成了干犯國安法的工具，打着「新聞自由」的旗號幹着不法勾當，踐踏、欺辱「新聞自由」。

然而，有人卻顛倒黑白，把黎智英等人被拘捕反誣成是當局要打壓「新聞自由」！他們把「新聞自由」肆意糟蹋了無數次之後，還要把它推出來充當他們犯罪、脫罪的擋箭牌，非常無恥，可惡透頂也。

漢奸黎主理的「新聞媒體」，既然是他干犯國安法的工具，那麼要懲治其惡行，防止罪惡蔓延，以儆效尤，那就應將犯罪工具也收之於法網，作為犯罪證據呈堂。現在的問題是，黎智英被抓捕，但其犯罪工具還在「照常活動」，還在繼續着黎智英的「犯罪」使命，揚言「撐下去」，和他們一直有勾結的外國勢力、反中亂港勢力也在想盡辦法「出錢出力」，令其「發揮作用」。因此，我們常說的「慶父不死，魯難未已」，在今天的香港，是包括不但要法辦黎智英，而且要打掉他手中的犯罪工具。

反中亂港分子和外國勢力對此都很清楚，保住黎智英手中的「新聞媒體」更為重要。黎法網難逃，必成政治殭屍，然而他的媒體若在，必會陰魂不散，繼續興風作浪，為禍香江。