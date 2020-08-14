魯迅說，敵人是不可怕的，可怕的是自己營壘裏的蛀蟲。面對美國不斷打壓，中國主流民意認為必須針鋒相對，以牙還牙。但也有少數聲音認為中國實力不如人，沒有底牌反制，只能讓步。後者大概就是那些所謂自由派人士，他們從來都是站在西方立場，而不是站在中國立場，吃共產黨的飯，砸共產黨的鍋，與漢奸黎「為美國而戰」殊途同歸。

按照他們的說法，美國步步進逼，中國只能退讓，打不還手，罵不還口。故打貿易戰是錯的，所有反制措施都是錯的，甚至對等關閉美方領事館也「值得商榷」。最不可思議的是，他們不說美國肆意欺凌，反指中國咄咄逼人，邏輯混亂，本末倒置，令人嘆為觀止。

中國到底做錯了甚麼？錯在崛起太快，錯在堅持走自己的道路，錯在威脅到美國的霸權。實際上，中國人從來沒有稱霸世界的企圖，也沒有對外軍事擴張的野心，只想好好發展經濟，改變貧窮積弱，這也有罪？美國不想見到中國崛起，那是基於維護本身霸權的考慮，不足為奇。但有些中國人竟也恨不得自己國家被西方奴役，分崩離析，這才是咄咄怪事。他們開口美式民主，閉口普世價值，其實不過是鸚鵡學舌，根本說不清何謂美式民主，何謂普世價值。試想想，如果西方那一套真的放之四海而皆準，為何這麼多國家戰亂不已？為何西方國家日益衰落？為何美國霸權搖搖欲墜？

自由派人士經常危言聳聽，認為中國與美國對抗，只能被拖垮拖殘，走上蘇聯的老路。其實大家都知道，並非中國想對抗，而是不得不對抗。「諸侯之地有限，暴秦之欲無厭，奉之彌繁，侵之愈急。」道理淺顯不過，難道自由派人士不懂嗎？他們不是不懂，只是故意裝傻，因為其目的就是希望中國像蘇聯那樣被擊垮、被肢解。所以說，明槍易躲，暗箭難防，中國最需要防備的不是外敵，而是內奸。