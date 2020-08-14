最近一間老牌旅行社被申請清盤，令人不勝感慨。很多香港人舉家大細第一次高高興興遊埠，都是參加旅行團，帶來不少珍貴回憶，就算是金錢也買不回。就算不是這間旅行社，其他行家都為旅業貢獻良多，有過光輝歲月，見證香港最繁華年代。可是現不約而同都在吊鹽水，岌岌可危。

疫情令大部分行業陷入冬眠，尤其是內地客不來了，長年以來倚靠北水的零售業頓時失去奶水，只剩下本土消費，未必足夠支撐商戶的數目及規模。所謂黃色經濟圈，根本上得啖笑，柴娃娃不知道搞到何時才收手，他們目的是攬炒，振興經濟是天方夜譚。

其實內地客就算想來香港，首先要經過檢疫十四天，試問有誰願來坐旅遊監呢？相比之下，一江之隔的澳門，本來也受到疫症重大影響，但人家抗疫有板有眼，基本上疫情已經受控，所以內地也放心開放辦理簽證赴澳，分三個階段，首先是珠海，跟着全個廣東省，然後開放到全國。

各界推測疫情重創經濟，三數年內損害都不會消退。雖說一時三刻內回復之前的高峰實在困難，但起碼事情見到了曙光，太陽將會升起，一切都重見希望。不單止澳門，內地也是從疫境中掙扎，一步一步從谷底反彈，呈現強烈的生命力。反觀香港，說好的粵港澳「健康碼」遙遙無期，問廢官們何時才能實行，他們也不能給一個答案。首先起碼要香港每日新增確診個案跌至單位數，然後連續廿多天沒有本地確診，才有討論免檢疫的空間。

近一個月是疫情爆發以來最黑暗的時期，有人說黎明前是漫長的黑暗，這句話通常隱含將見到黎明，教人耐心等待。但本地有些官狀物體阻住地球轉，佗衰香港。連續多天沒新增本地個案，卻因豁免機師海員檢疫，搞出一發不可收拾疫潮，官員還未有正式道歉，市民也不會原諒他們的。