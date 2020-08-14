現時面對的中美衝突，尤其是涉及香港的中美衝突，不應全都視作沒有長期策略式的小打小鬧。中美和港美之間不少矛盾其實出自存在已久的老問題，是世界第一大國怎樣看待其他國家的追趕，甚至遲早可能超越其地位的問題，美國人喜歡叫這個問題作修昔底德陷阱，即第一大國為了遏制挑戰國家，不惜發動戰爭把挑戰者消滅。

美國與香港的矛盾一向沒有高調拿出來檢視，不出大問題便當作過了關。不錯，特朗普選情不妙，需要挑釁中國來吹噓他的反中領導立場，如果雙方關係轉壞，他認為對選情有幫助。但是單純把近月來中美之間的種種矛盾衝突，都當作特朗普競選團隊一時心血來潮，到大選過後便煙消雲散，肯定是誤判形勢。他們挑選出來的議題，部分其實存在已久，或者是美國對華的長遠策略，只不過被特朗普競選團隊拿出來借勢而已。

例如前幾天本欄提到大部分經費來自美國政府直接或間接撥款的機構，OTF、港美中心、NED、NDI等以非政府組織或學術機構名義打扮起來的團體，或者長期接受他們資助的所謂國際性組織，在香港都有長期活動的歷史，遠在特朗普當總統前已運作多時。可見這些機構及其運作模式都是美國在香港一貫活動的環節，超越美國國內黨派，民主黨時如此運作，共和黨當政時也如此。

不妨作點小回顧，佔中發生時是二○一四年，當時還是民主黨的奧巴馬當總統，但美國資助的不少機構都有參與，或在背後提供群眾街頭運動策略和戰術的培訓，或通過一些非政府組織號召群眾性大遊行。這些活動在特朗普上台前已出現。民主黨的克林頓是在一九九三到二○○一年當總統，當時NED、NDI等機構已透過各種形式的撥款在香港設立各種民間和學術組織，港美中心正是早在一九九四年便已成立。

這裏只是隨便舉幾個比較高調活躍的機構作例子，還有為數眾多的各種以非政府組織及學術機構名義運作的組織，至今依然運作。由此可見，這種撥款資助和運作模式一直在香港存在，特區政府或一無所知，毫不警覺，或任由運作，未有派員了解，也不見干預。或者是因為過去一直沒有《港區國安法》，外國政府在香港的有關活動，無論撥款資助個人或機構、舉辦培訓課程教人組織遊行示威、衝擊政府，甚至堵路及與警察武力對峙，都沒有政府部門去管，又或者管不了，才弄到如今天般一發不可收拾局面。

有些外國特別組織習慣了呼風喚雨，為所欲為，現今北京突然推出港區國安法，令他們處處受到箝制，怎可能不高調回應？