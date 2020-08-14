壹傳媒股價連日出現大幅波動之後，傳聞證監會終於展開調查，顯然姍姍來遲。不少黃絲散戶學人入市支持，結果哀鴻遍野，有「手足」聲稱一點六元買入，轉眼便跌至四毫，在網上哭訴耗盡一年積蓄買股票，現在連租都交不起。只能說一句：少年，你太年輕了！一隻長年吊鹽水近乎仙股的股票，連日異動，托市嫌疑濃得化不開，散戶沾手必然損手，不少股評家早就預言了。

姑勿論如何，你有你哭哭啼啼，漢奸黎有他繼續風騷。被警方扣押四十小時後，甫獲准保釋即在推特開Live，大言不慚死撐孖葉上路、遊街示眾並不屈辱，仲話「無論幾困難，心知做正確的事」。既然如此，承你貴言，安心上路吧！只要心中富有，在獄中洗廁所又有乜所謂！

當然，大家都知這是死剩把口而已，平時歎慣威慣，一想到餘生隨時在獄中度過，漢奸黎不可能淡定。最抵死是兩個兒子都受其牽連，正正應了黃絲黑暴掛在口邊那句「禍必及妻兒」，現眼報來得既快且急，正是天理循環，報應不爽！

大家還要留意的是，漢奸黎獲釋吐真言：好彩冇畀佢整上大陸！別看這班民主鬥士擺出大義凜然、死而無怨狀，其實個個貪生怕死，《港區國安法》一出即變鵪鶉，尤其北京保留將案件「送中」的權利，更是戳中他們要害。筆者近三個月前曾撰文「最好拉上內地審判」，指國家安全屬於國防事務，乃一國管轄範疇，不屬於香港自治範圍，好應該將危害國家安全、分裂國家、勾結外國勢力的大小漢奸送返內地受審及服刑。一旦北京狠下決心，必然無人敢再以身試法。很可惜，內地始終留有一手，亦不想過分刺激外部勢力神經，結果有人又可以扮英雄，又可以透過種種手段吸水。本港司法向來厚待漢奸黎，律政司過去多次明目張膽放生，與其變數仍多，何不索性將大漢奸「送中」永絕後患？