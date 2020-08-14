除了壹傳媒，本欄過去也經常批評香港電台，有朋友打趣問我，你跟港台有過節嗎？實際上，筆者私下與官方媒體關係良好，尤其喜歡接受港台英文部的時事節目的訪談，面對字正腔圓的洋人主持，每一次都是讓我學習和磨練英語的好機會。

在私，我樂意踏足港台；在公，我身為時評工作者，卻不能眼睜睜看着對方有過犯而緘口不言。故每逢見到港台有不當、不公之事，我下筆從不輕饒，寫一次不中用就兩次，兩次不中用就三次，一步一足印，做我認為該做的事。

很多人指摘香港電台，既然是政府全資擁有，就不該批評政府。這個觀點容或有商榷之處，封建制度下設立的諫官，雖然身受朝廷俸祿，每日的工作卻是監察政府。如果一味歌功頌德，即使君主有錯也隱忍不言，就無異於逢君之惡，忘卻了為人臣子的責任。港台食君之祿，若能如實反映朝野狀況，是其是而非其非，本來也沒甚麼不當之處。

可惜，港台往往預設了政治立場，觀乎電視部製作的時事節目，對京港管治班子近乎是只彈不讚。不讚也不打緊，但如果發展到扭曲事實、煽動反建制情緒，刻意為政府塑造出凡事必錯的形象，那就完全違背了港台原有的職能和責任了。

香港電台的反政府手法已經形成公式，跟壹傳媒是同一套路，就是凡京港政府所做的，必定設法攻擊。譬如港府要覓地建屋，開發新界東北區，他們就找來該區農戶，哭訴痛失家園之苦，質問官員們何不填海建屋。待幾年後，政府決定暫緩發展農地，改而填海，他們又用同一伎倆，找來離島居民痛斥政府。

偏生香港愚民不少，在香港電台和壹傳媒的刻意撥弄、煽動下，又焉能不弄至亂象叢生？