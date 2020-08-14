「叛國禍港四人幫之首」嘅漢奸黎獲釋後，除咗趁勢出貨、賣產套現趕上路，還扮幽默說「好彩冇畀佢（執法部門）整上大陸」，回過頭又話事件「政治化得好緊要」，尤其是兩個仔與毒果報高層都被捕，形同「誅九族」，相信內地有意透過打擊佢及身邊人達到震懾效果云云。

有啲說話講出嚟，人唔笑，狗都吠！一個人種善因得善果，一味種毒果，叛國禍港咁多年，日日喺度打橫行，國安未立法之前，又有司法保護傘，「黑金」案同違法佔中案都逍遙法外，又唔見你講？依家先被大規模搜證，正義來得太晚了！「誅九族」？言重了，好人好姐點會拉你吖！呢個庸碌政府出名怕事避事，之前都要「預約拘捕」，禮貌周周，依家先叫做似番個執法機關。

「眼前道路無經緯，皮裏春秋空黑黃」，這是《紅樓夢》薛寶釵所諷和嘅《螃蟹詠》其中一聯，寫的是橫行一時，到頭來不免被煮食嘅螃蟹；之不過，這一聯若拿來形容那些心機險詐、善於搞陰謀詭計、不走正路、得意時不可一世嘅政客、野心家，不是也維肖維妙嗎？漢奸黎熱愛「新聞自由」？為「新聞自由殉道」？咪玩喇！老朽相信好多市民感覺唔到，之但係佢熱愛宣淫販賤就大把人感覺得到！

熱愛自由？應該係「熱愛豉油」啩？當年趁熱鬧想分一杯羹，於是搞咗份免費報紙《爽報》，被狠批賣弄色情、荼毒青少年，結果兩年貨仔就「爽死」了！漢奸黎為咗旗下報刊多銷幾份，其「狗仔隊」無所不用其極，偷拍女明星、藝人家居、換衫諸如此類層出不窮，又刊未成年少女濕身照……至於捏造新聞，害到幾多人雞毛鴨血？好心喇！如此惡行纍纍，仲扮乜嘢「以身殉道」嘅鬥士吖？漢奸窮途末路仲扮委屈，說甚麼形同「誅九族」，做少啲陰騭事都當你放下屠刀立地成佛啦！