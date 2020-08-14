美國為針對北京無所不用其極，就連中國研發的社交平台，都被點名是竊取美國敏感資料的工具，最新頒令打擊TikTok，目的是要推動甚麼「乾淨網絡」。最可笑的是，美國中央情報局的調查發現，沒有證據顯示中國政府確實這樣做，相關報告已提交給白宮參考。

中情局的調查認為，中國情報部門很有可能通過手機應用程式進入智能手機中獲取用戶訊息，但沒有證據顯示北京有這樣的動作，推翻了總統特朗普及國務卿蓬佩奧對中國網絡平台的指控。《紐約時報》引述調查人員稱，詳細閱讀特朗普針對TikTok的行政命令發現，是用「將來時態」和「可能」等字眼，即至今中國應用程式被指所帶來的風險只是理論層面。

特朗普要求微軟或任何美國公司在九月中前完成收購TikTok談判，否則離開美國市場。對TikTok來說，離開美國市場只會是該國年輕人的損失。去年TikTok的營運收入為一億七千萬美元，在美國的收益只是三千六百萬美元。

TikTok自二○一七年八月上線後備受國際追捧，兩年後的下載量達到七億三千多萬次，美國只佔四千六百萬次，與東南亞國家二○一九年的近兩億次下載量相比，更是給比下去。今年上半年，全球TikTok下載量超過六億次，美國下載量低於五千萬次，佔TikTok全球總下載量的百分之八，世界正掀起TikTok熱潮，下載量不斷增加。

撤出美國這個具活力及高消費力的市場是損失，但倘若獲得其他市場補充，在商言商同樣是賺錢，何足懼哉。放眼世界，電子科技讓訊息傳達無遠弗屆，美國多年來抵制華為的例子證明，沒有美國市場不一定糟糕，華為每年全球收益八千多億元人民幣，二千多億元來自歐洲及非洲，美洲只有五百億元，華為也可以強大起來，何況TikTok熱潮席捲全球，美國不讓國民玩樂，歡樂就讓各國人民共享。