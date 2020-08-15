世界視線：以阿關係正常化　巴人淪最大輸家

美國總統特朗普宣布，以色列與阿聯酋達成歷史性協議，雙方將於未來數周在白宮簽署協議，內容包括建立全面外交關係。這是繼埃及、約旦後，第三個與以色列關係正常化的阿拉伯國家。有分析認為，包括沙特阿拉伯、科威特和巴林等，將會跟從。特朗普形容，這是一次外交上的重大突破。

距離十一月大選只有兩個多月，特氏目前民調仍大幅落後民主黨對手、前副總統拜登，亟須利好消息「沖喜」一番，如今拿着這份亮麗的外交成績單，不大肆吹噓個人功績，更待何時？事實上特朗普也當仁不讓，半開玩笑地指這份名為「阿伯拉罕」的協議，應更名為「特朗普協議」，而即使是平日對特氏一切所作所為皆冷嘲熱諷的自由派媒體亦承認，今次以色列與阿聯酋關係正常化的意義，可以跟一九七八年以色列、埃及之間的大衞營協議，以及一九九三年以色列、巴勒斯坦之間的奧斯陸協議的重要性，相提並論。

除了贏了面子，特氏也證明自己沒有辜負猶太金主們的信任。這幾年的以巴政策，基本上完全向以色列靠攏，包括將美國駐以色列大使館遷往耶路撒冷，以及承認以國對戈蘭高地的主權等，如今以國跟阿聯酋建交在即，以國戰略環境更寬鬆，巴勒斯坦人則更為孤立，特氏對猶太金主們，絕對有交代。

都說「敵人的敵人便是朋友」，特氏上台後的中東政策，說穿了就是遏制伊朗在中東的影響力，在美國牽線下，以色列除跟阿聯酋改善關係，跟沙特等國亦在反伊朗情報上，加強合作，以致有人形容，華府正欲在區內構建「中東版北約」。再看看今次協議內容，涵蓋以、阿兩國在旅遊、電訊和醫療等領域的合作，這些商機，均非貧窮的巴人所能提供。以色列現在既然承諾暫緩吞併約旦河西岸，阿拉伯國家正好順坡下驢，跟以色列修好。

巴勒斯坦自治政府狠批阿聯酋跟以色列達成和平協議，背叛了巴勒斯坦，問題是世上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，而沒有實力的憤怒，並無半點意義 。