功夫茶：街市開餐歎豬殼　滅鼠根本大隻講

尋日秀茂坪街市群鼠歎豬殼圖，見證港府管治無能，靠害市民。最令人惡心嘅係，群鼠開餐並非偶然，而係持續多時，附近街坊或已在不知情下慘食「二手豬肉」以年月計，要不是有市民投訴，涉事肉檔會被勒令停業至奇！之不過，功夫茶腦海一浮起嗰幅群鼠大嚼豬殼圖，三萬多個毛管不禁戙到好似用漿糊漿過，胃酸湧動如雷鳴，作嘔連連，睇怕有排都唔想食豬肉！

阿哥，香港爆出全球首宗人類感染大鼠戊肝個案，仲要係全球最多個案嘅地區，唔係冇原因嘅。嗱，繼秀茂坪街市出現群鼠齊齊歎豬殼後，黃大仙大成街街市亦有同樣嘅駭人情況出現，東網記者巡視發現，雖然街市人流頗多，但鮮肉檔就乏人問津。梗係啦，一朝被蛇咬，十年怕草繩！豬肉檔衞生惡劣，買舊豬肉返去煲湯，一諗起黑毿毿一大堆蠕動嘅畫面，點飲得落吖？

喂，睇唔到就話冇眼屎乾淨盲啫，試想吓，依家一支玫瑰跌落屎坑，沖洗乾淨，冇錯佢都係玫瑰，不過經過屎尿洗禮，相信閣下唔會拎去送畀女朋友祝佢生日快樂啩？

正如學者話齋，豬肉放過喺地下都唔會食，何況畀老鼠咬過？佢解釋，鮮肉擺放地下理應報銷，因有機會沾上污染物及細菌，甚至被洗地消毒水、地上污垢等污染，病從口入就大鑊嘞。

嗱，豬肉行總商會會長雖有就事件致歉，更指業界睇到都惡心，但遲來的道歉有幾大作用，真係成疑。話時話，毛澤東生前最愛食紅燒肉，若然畀佢睇見今日香港呢一幕，恐怕從此戒食！講真，將豬殼亂咁擺落地肯定唔係「零星個案」，之前好多街市都有類似發現，否則黃大仙大成街街市嘅群鼠歎豬殼又點解釋？

好心啦，業界好應該自律，徹底改掉此種貪方便不顧衞生嘅惡習，咪將個波推畀運輸工人就關人個關！運輸工人固然有問題，但呢個惡習肯定唔係一朝一夕，為何唔畀人踢爆，都唔見業界正視？

當然，講到醜陋，冇靈魂政府難辭其咎！香港號稱國際城市、亞洲金融中心，應該係「老鼠一隻也嫌多」，依家卻變成「一隻老鼠都捉唔到」，即使投下以億元計去滅鼠，捉一隻成本要成四千幾蚊，又貴又唔值，滅鼠愈滅愈有，真係笑大人個口！食環署滅鼠無能，睇吓所謂嘅「深層清潔消毒」有幾叻？群鼠聞到好似食咗忽得，出嚟噬豬殼更癲狂！

唉，依家個個街市有鼠患，十八區都變「老鼠樂園」，加上新冠肺炎肆虐，街坊嘲笑食環署為「食壞署」，都真係冇改錯名！咪話功夫茶唔一再強調，衰世瘟疫特別多，治鼠無方埋凶兆，再咁烚吓烚吓，因住禮賓府遲早出現群鼠賞杜鵑圖呀！