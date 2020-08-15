正論：股價異動非尋常　不徹查難釋疑慮

香港國際金融中心的地位得來不易，是幾代人艱苦經營的成果，確保廉潔公平的投資環境至關重要。然而人們看見的是，壹傳媒股價自創辦人黎智英周一被捕開始，足足整個星期出現大起大落的異常波動，一度由「仙股」變身「蚊股」、由市值約兩億元狂飆至逾五十億元，令人咋舌。有政界人士形容情況為古今中外所罕見，甚至有「世紀大造市」之嫌。可以毫不誇張地說，監管及執法部門一日不徹查，市場一日難以釋疑，國際金融中心之名蒙污，隨時動搖香港之根本。

壹傳媒股價昨日繼續波動，即市一度低見○點三三元，較本周高位一點九六元急挫八成三，之後炒至○點五四元，收市報○點四元，成交二點一億元。顯而易見，市場質疑壹傳媒股價異動背後涉及人為操控，甚至存在利益輸送，並傳出證監會及港交所展開調查的消息，引起有關人士警惕，黎智英接受外媒專訪時，甚至惺惺作態呼籲投資者不要買入壹傳媒股票，因公司基本面無法支持最近的上漲趨勢，投資者會蝕錢云云，惟炒賣依然持續，股價昨日一度飆升四成二。

如果說，有人多項重罪和官司纏身，加上吸水目的已達，不欲再引起監管部門調查節外生枝，因而擺出貓哭老鼠狀企圖蒙混過關，雖不中亦不遠。

事實上，短短數個交易日內，壹傳媒股價由歷史低位○點○七五元炒至十二年高位一點九六元，高低價相差廿多倍，然後又急速回落，單是三日半內已有七十多億股轉手，比變魔術更神奇，說當中沒有古怪，根本不會有人相信。有政界人士形容為「離譜的造市大運動」，質疑有人炒起股價收貨歸邊，甚至可能是「西方最後一桶水」，疑與未落網而遭警方通緝的黎智英左右手Mark Simon有關，顯然不是危言聳聽。

眾所周知，Mark Simon身份特殊，曾擔任美國海軍情報工作，黎智英在佔中前夕向反對派政客秘捐四千萬元政治黑金，也是透過這位美國人之手；加上黎智英在去年黑暴期間，毫不避嫌前往美國覲見白宮高層，揚言「為美國而戰」；甚至乎，美國總統特朗普昨日首度開腔評論其被捕事件，足證黎智英地位「舉足輕重」，是外部勢力極為看重的一隻棋子。西方會否利用香港國際金融市場資金自由流通的特點，向代理人泵水打救，誰也不能斷言不可能。

證券界同樣有很大疑問。可以看見，不少高位入貨的散戶蝕到入肉，網上便不乏耗盡積蓄卻損手「坐艇」的新手股民哀嘆之聲，對業界聲譽及投資者信心皆造成一定打擊。證券界人士直指，股價異動牽涉投資者利益，認為執法部門應高度關注事件，調查背後是否有大戶操控股價。

面對各界疑慮日深，證監會周二罕見就個別公司發出聲明，指一直有留意並繼續密切監察與壹傳媒有關的交易活動，亦將與聯交所合作，要求壹傳媒向市場及時披露所有與其控制權、財務狀況和營運有關，以及可能對其股價造成重大影響的未來發展情況及資料，並避免其證券出現虛假市場云云。市場人士認為，證監會今次反應異常迅速，有別一貫做法，顯見有人明目張膽趁最後影響力出貨，已驚動監管部門注視。

必須指出，根據《證券及期貨條例》，證監會有權調查市場失當行為，要求任何上市公司或曾上市的公司交出有關犯罪或其他失當行為的文件和紀錄。市場失當行為包括：內幕交易、虛假交易、操控價格、披露關於受禁的交易資料、披露虛假或具誤導性的資料以誘使進行交易，以及操縱證券市場共六項犯罪行為，並可循民事及刑事雙軌調查。壹傳媒被指涉嫌造市、人為操控和利益輸送等，違法的嫌疑濃得化不開，為確保市場公正和投資者權益，監管當局不正式展開調查，實難釋除市場疑慮。

值得注意的是，是否就有關涉嫌市場失當行為提出民事或刑事訴訟是由律政司司長根據《刑事檢控政策》決定，而證監會則會決定就不太嚴重的市場失當行為以簡易程序起訴。由於證監會沒有逮捕權力，案件通常被轉介到商業罪案調查科。由此可見，證監會和警方都有權調查事件，而起訴權則很大程度掌握在律政司手裏。

過去律政司屢屢放生黎智英已是路人皆見，由佔中案不了了之，到政治黑金案以證據不足為由不起訴，在在讓人見識其司法保護傘牢不可破。儘管《港區國安法》生效後，「刑不上黎智英」似已被打破，惟他遭警方拘押四十小時後獲准保釋，出來旋即大放厥詞，甚至大言不慚揚言遭當局「捏造」違反國安法，囂張至此，有人是否自恃有外部勢力撐腰，覷準律政司不敢正式起訴，甚至成為大國角力的談判條件而有恃無恐？

不管怎麼說，今次的「世紀大造市」疑雲，直接影響香港國際金融中心聲譽，甚至再一次考驗中央的全面管治權。最終會否又被監管及執法部門輕輕放下，所有人都在看着。