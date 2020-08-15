神州觀察：假保健品禍害人　無良奸商須嚴懲

北京順義區警方近日搗破一個專門針對長者售賣假劣保健品的詐騙集團，拘捕疑犯十八人，並當場救出四十位正在被洗腦的長者，所謂的保健品絕大部分則被證實是三無產品。無良奸商屢屢利用長者分辨能力不足的弱點，以如簧之舌進行欺騙誘導，坑錢害命，堪稱缺德至極，當局必須加重懲處力度打擊罪惡。

該宗洗腦銷售在當地一間酒店內展開，假劣保健品包括近五十盒寫有「冬蟲夏草」的禮盒，及所謂蟲草牙膏、蟲草菌絲藏紅花足浴粉、金絲皇菊茶等，此外還不忘推銷一些金屬工藝品。而一款名為「蝙蝠蛾擬青霉菌絲體蜂膠靈芝膠囊」的產品更成為當日的銷售「明星」，惟每盒售價將近八千元，可見保健品行業利潤不菲，詐騙集團平日不知又賺了多少不義之財。

為了成功騙取長者們的信任，該集團亦算做足工夫，成員間不但分工有序，還以組織出遊或採摘蔬菜水果為噱頭將長者騙至酒店，再扮專家集中授課洗腦，稍有猶豫便許以小恩小惠利誘。正如警方指出，長者通常較少接觸網絡，訊息相對閉塞；或因部分人患慢性疾病，當對方將保健品吹噓成包治百病的「神藥」時，難免心有所動，從而上當受騙；甚至會被灌輸「子女不讓買就是不孝」的理念，極盡鼓動之能事。故而警方提醒民眾購買保健品時，應到正規醫療機構或商店購買，做子女也應多防範長者誤墮社會上的不法推銷陷阱。

近年隨着民眾保健意識不斷提升，各種保健品生意大行其道，一些不法之徒覷準機會紛紛登場。若是貨真價實的產品倒也罷了，民眾至多是捱貴價，即便不具保健作用，也不至傷害人；然而這些人為了賺取更多利潤，乾脆賣起假貨劣貨，也不管消費者用了之後會發生甚麼事。就像同樣發生在北京的另一起推銷假保健品案，推銷者利用受害人身患多種疾病、渴望健康的心態，將一款保健品的功效胡亂誇大，甚至忽悠對方於三小時內服下六十支，嚴重超出指定劑量，終致釀出人命。

假保健品一邊謀財害命，一邊又可做大做強，亦是一奇。譬如天津權健的下場如今各位都已看到，惟在當初，該集團一再誇大旗下產品療效，更有民眾誤信宣傳，只吃保健品，結果令身患癌症的年幼女兒加速病情惡化，最終不治身亡；期間該集團更對外宣稱女童已被治愈，並賣廣告，在網絡及其他宣傳材料中配上女童健康生活照，公然欺騙民眾，出事後又威脅女童家人不要將事情鬧大。如此胡作非為、不擇手段，固然出於商家自身無良，惟是誰造就了一個個「權健帝國」，同樣值得反思。