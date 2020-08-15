黎智英創辦和主理的壹傳媒、《蘋果日報》等「新聞機構」，二十多年來的所作所為證明，是他反中亂港、勾結外國和境外勢力、危害國安的「傳播工具」和政治武器。可以說，沒有這樣的工具和武器，他幹不了那麼多違反國安法之事，成不了「為美國而戰」的頭號漢奸。

在他之前，香港的「首席漢奸」是李柱銘。他有立法機構議員的身份，創辦了英夷奶汁養大的反對派組織，三天兩頭跑到英倫出主意、想辦法讓九七年後怎麼把香港「留在西方營壘」之中。回歸後，李柱銘知道，英國是指望不上了，要靠老美才能「有所作為」。於是經過醞釀，一九九九年老美轟炸中國駐南斯拉夫大使館事件，他公然跳了出來，在立法會大放厥詞，為老美侵犯中國主權、殺我人員無恥辯解。

李柱銘的表現完全不像中華人民共和國、香港特區的立法會議員，倒像美國某州或國會的議員。從此，美國人把他奉為上賓，他則加倍賣力歐美到處跑，出席「聽證會」，唱衰香港，向北京施壓，鼓動「制裁中國」，漢奸嘴臉日顯於世，之後他乾脆叫囂「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」。然而，李大狀得把口，「手中沒有殺人刀」，當漢奸威力有限，反中亂港威力有限，遠不如商人出身的黎智英斥巨資創辦「新聞機構」、掌握「輿論工具」，可以「軟刀子割頭」。此奸一出，即刻成魔，李漢奸瞠乎其後也。

黎智英創辦的「新聞機構」，打着「新聞自由」的旗號，有預謀、有計劃、有組織的通過謠諑誣謗、造假抹黑、渲染誇張、危言聳聽煽惑反中亂港，掀起風波動亂，力撐「港獨」興起，顛覆「一國兩制」。黎智英的「新聞機構」這樣幹，得到老美高度讚揚，大力支持，非常符合美國打壓和分裂中國的戰略，黎智英更是以此為榮。

毫無疑問，他手中的「新聞機構」正是他充當漢奸、「為美國而戰」、危害國安的工具武器。因此，法辦黎智英和打掉收繳他的「做案工具」，應是一檔子事也。