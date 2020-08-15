事出反常，必有蹊蹺。漢奸黎落網後，隨即發生兩件怪事，一是壹傳媒股價大幅異動，二是爛果報大量加印。眾所周知，壹傳媒連年虧損，過去五年累蝕逾十九億港元，過去十年更累計虧損超過廿七億港元，只能靠變賣資產苟延殘喘，既沒有前景可言，更沒有投資價值。但令人莫名其妙的是，壹傳媒股價竟在短短幾天內由最低的七點五仙，一度飆升至最高的一點九六元，高低價相差逾二十六倍，然後又急速回落，那些黃絲散戶傻乎乎的，做了大鱷點心猶不自知，實在可悲。

一隻平時乏人問津的仙股，忽然成為市場焦點，股價如過山車大起大落，每天成交額更達市值數倍之多，三歲小孩也知必定有人在暗中搞鬼。最匪夷所思的是，據說壹傳媒股價異動的背後推手竟包括中資證券行，這到底是怎麼一回事，港府監管機構固然必須徹查，中央有關部門也應追究責任。過去中資銀行已被指向壹傳媒提供奶水，現在又在壹傳媒股價異動中扮演不光彩角色，莫非真的是「反中亂港有運行」？叫愛國愛港人士情何以堪？

至於爛果報所謂加印，更是一場自娛自樂的鬧劇。他們無非想營造有人排隊買報紙的假象，這也未免太可笑，假就是假，加印能維持多久？如果爛果報受歡迎，何至於淪落至此？一間奄奄一息的公司，一張早就被市場遺棄的報紙，不管如何垂死掙扎，不管金主如何暗撐，終究改變不了覆亡的命運。

總而言之，誰是我們的敵人，誰是我們的朋友，這個問題才是香港的首要問題。中央祭出《港區國安法》對付洋奴漢奸，無疑是撥亂反正的尚方寶劍，但如果有人充當無間道，與洋奴漢奸暗通款曲，再嚴厲的法律也會淪為廢紙，再鋒利的寶劍也會變成廢鐵。回歸以來，港府一直敵友不分，中央也做盡親痛仇快的蠢事，這個首要問題不解決，香港亂象永遠也不可能消失。