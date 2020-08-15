壹傳媒和黎智英在法理上是兩個獨立個體，前者是上市公司，理論上向股東交代，但實際運作上，稍有留意時事、有常識的人都知道，漢奸黎和自己的傳媒集團根本是不會分割。黎智英公器私用，褻瀆「傳媒」這兩個字，把旗下刊物當傳聲筒、美國的信鴿，散播反中亂港訊息，鼓吹上街示威，為年輕人洗腦，如像催眠他們仇視國家，與政府對着幹，唯恐天下不亂。反修例示威把香港弄得元氣大傷，百年基業幾毀於一旦。

香港警方日前拘捕黎智英三父子與壹傳媒高層等人，搜查壹傳媒大樓，引起各界關注，黎的同路人紛紛以新聞自由抹黑警方行動，官媒回應指反中亂港分子有恃無恐日子，一去不復返了，並斥黎智英既是美國在港最主要代理人，亦為反中亂港勢力輸送黑金，也是煽動佔中及反修例示威的幕後操盤手。

黎的背景複雜，有外國勢力撐腰，雖然多案纏身，相信不會輕易就範，垂死也必會掙扎，被捕後亦發生一些稀奇古怪的事情。壹傳媒股價在當日起連番異動，由歷史低位炒高又劇跌，波動如過山車驚心動魄，散戶如果高位入貨一殼眼淚。市場人士質疑壹傳媒頻現大手成交，資金來源有可疑，非一般散戶或莊家可以做到，背後會否涉及人為操控，敦促監管部門必須徹查，為了保障股民，最安全做法是即時停牌。

壹傳媒連年虧蝕，流血不止，不斷停辦刊物及變賣資產救亡，堪輿學家指明年初壹傳媒將有大劫，大家拭目以待，但現在買了壹傳媒股份的散戶就真的「坐唔安，瞓唔樂」。證監會在關注事件，希望會盡快採取適當行動。黎智英絕非善類， 而其一丘之貉也會趁亂博懵，市場劇變波譎雲詭，見到壹傳媒三個字真的要特別小心，血汗錢勿做大鱷點心。這個妖孽傳媒生累市民，垂死又累股民，早就應該收檔，不要再為禍香港了。