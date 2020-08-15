全國人大常委會決定，本屆香港立法會在九月底後繼續履行職責，直至第七屆立法會任期開始為止。特區政府隨即表示，現屆立法會議員繼續履行職責時毋須再次宣誓，為確保選舉公平公開、防止疫情擴散，政府現階段無計劃在明年換屆選舉前進行補選。

有關決定，是賦予香港立法會延任一年的法理根據，但到底是否全體延任，剛報名參選下屆立法會被DQ的反對派議員留任與否的權責，則交回特區政府決定。特區政府樂得順水推舟，再一次扮好人，釋出善意，宣布全體留任。現在皮球又踢回反對派陣營內，他們要決定是否接受現任議員全體留任，實在費煞思量，據悉反對派之間意見頗為分歧，暫時未達成共同協議。

反對派到底是否加入延任行列，現已成為焦點。他們開會後表示，會從不同管道了解民意，詳細研究後再決定下一步行動。開會未能就整體去留問題下結論，即是說，有人主張延任，有人主張集體總辭，似乎兩方都未取得壓倒性多數支持。

主張接受延任安排者的考慮點較現實，每位立法會議員每年薪金加上辦事處開支已多達四百萬元，還未計議員的交通津貼、應酬、醫療福利和約滿酬金，合起來是很可觀的數目，這筆收入和津貼有助支援政黨的行政費用，發放部分黨友以議員助理身份拿到的薪酬。如果集體總辭，就算不計較個人損失，所屬政黨便全年失去收入，也顯著減少了可用資源，所以議員較多的政黨肯定會傾向延任。問題是他們不久之前才提出反對立法會選舉延後一年，認為是特區政府因應建制派選情欠佳改變遊戲規則，與疫情無關，完全是針對反對派的部署。他們反對得義正詞嚴，還拉攏國際聲援，如果現今倒過來接受延任，繼續參加會議，擺明是否定前言，華麗轉身，賣相較差，也難向公眾交代。

如果全體反對派議員拒絕延任，堅持總辭又如何呢？他們表面上是堅持立場原則，贏得一些支持者的喝采聲音，但對未來一年立法會的運作影響不大。少了廿多名反對派，立法會會議還是照開，少了各式拖延拉布動作，說不定令一些可能引起異議的法例也能順利快速通過。其實總辭只是反對派議員集體表態，對大局沒有甚麼幫助。況且立法會選舉將押後一年舉行，反對派是否又來一次全面杯葛？如果他們到時出選，又需要另作一番解釋了。

當局這次表現寬鬆，說希望立法會原班人馬繼續運作一年，但此安排很令反對派尷尬，接受也好，拒絕也好，都可能引致內部分裂，也欠市民大眾一個解釋。