「內循環」成為內地最熱名詞，連餐飲業都興起「再循環」風潮，特別是經過國家領導人當頭棒喝，狠批餐飲浪費、要求全民節約後，當局更擬立法「禁止浪費」。一時間，浪費食物彷彿會遭天譴，淘寶網隨即覷準商機，為餐廳大賣廣告，標榜會把顧客食剩的東西回收再煮。到底這是節約還是不衞生？抑或是黑心商人名正言順以二手餐奉客的新藉口？

內地每次推出新法令，出發點好是好矣，可惜在落實過程中往往荒腔走板。以不浪費食物為例，隨着內地暴發戶迭增，飲宴酬酢夜夜笙歌，的確造成大量食物浪費。當局要求國人節約，顯然不等於要求餐廳將剩菜殘羹循環再用，而是要求國人減少酬酢，不要眼闊肚窄。

餐廳只需推出不同分量的餐點應付客人所需即可，香港也有食肆將餸菜分為例牌、加大或半份，這是很好的安排，尤其是禁聚令下，最多兩個人同枱吃飯，分量太多只會造成浪費。香港尚且如此，內地不可能沒有類似措施，何需勞煩餐廳老闆煞有介事賣廣告，說明回收客人吃剩的食物再煮？在疫情隨時再起的情況下，難道不需顧及衞生？要客人吃二手食物，想一想也覺惡心。部分港人至今仍對內地存有偏見，不能全怪港人，皆因內地實在有太多不文明事例，不得不叫人「另眼相看」。

其實，北京之所以推動「內循環」經濟轉型，當然不單單針對餐飲浪費這麼簡單，而是與國際大氣候有關。在環球經濟加速衰退、中美角力愈演愈烈之際，甚麼事情也有可能發生，尤其是中美脫鈎的腳步看似愈來愈近，求人不如求己，將國內消費、市場和企業作為中國主要經濟增長驅動因素，總好過一味仰賴外國。從往績已知，太仰賴別人等於被捏住咽喉，連一塊晶片都足以令中興休克，何況華企遭西方封殺已成常態，不作好應對準備，巨浪翻來恐有滅頂之災。