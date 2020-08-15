「黃絲」是一個以反政府為己任的族群，你看着他們，就如同見到一群盲頭烏蠅不停向牆壁猛撞。烏蠅雖然不討人喜歡，但碰到這般愚癡與悲壯的場面，你亦禁不住喟然而嘆。

反對派之中原不乏飽學之士，但因為激情沖昏頭腦而變得低智。一群低智的人，大事做不成，小事做不好，害了自己，也禍及他人，徒然成了社會的負累。

去年，黃絲群掀起史無前例的反政府運動，動員了數百萬人次參加，聲稱反對修訂《逃犯條例》、反對將香港人「送」中、爭取民主與自由云云。

如今事隔約一年了，請問跟去年相比，香港的民主、自由是增加了，抑或減少了？還有，黃絲不是極力反對「送中」嗎？但中央剛在香港頒布了《港區國安法》，只要阿爺喜歡，日前被捕的壹傳媒老闆黎智英隨時可以遣回內地受審，遣返是道理，不遣返是人情。黃絲過去一年空勞費力，而所得的結果，卻是適得其反。

爭取民主、自由是大事，反對派做不成也就算了，但就連聲援黎智英這樣一樁簡單的事，也幹得一塌糊塗。這就不得不讓人懷疑，黃絲群的平均智商，究竟還剩多少。

黎智英出事之前，壹傳媒的總市值約為二億元。事發後，單計本周二，一天內的總成交額就超過四十億元，也代表黃絲群可能動用了數十億元資金去支持肥佬黎。當天壹傳媒的開市價是零點四五元，最高升至一點九六元。但你知道短短兩天之後，到星期四收市，該股的價格是多少嗎？答案是零點三八元。這就意味着在周二盲撐肥佬黎的數十億元資金，如果持貨不沽的話，就全部要虧本，可能成了股壇大鱷的點心。

一場鬧劇下來，害苦了自己，這個故事教訓黃絲，有錢但冇腦，也是沒用的。