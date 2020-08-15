壹傳媒股價連日異動，市場人士質疑，近日壹傳媒頻現大手成交，掃高股價嘅資金來源有可疑，非一般散戶或莊家可以做到，其股價波動背後，會否涉及人為操控？甚至利益輸送？有人指出壹傳媒二十六億股喺四天內成交竟超七十億股次，係涉嫌造市，甚且稱之為「世紀大造市」！敦促證監會要密切關注，並嚴肅處理。

本報「正論」指出，反中亂港股價升，最耐人尋味的是，兩大中資行竟是壹傳媒這浪升幅中最大嘅淨買入券商，難怪外界再次質疑，中資到底扮演甚麼角色，何以每次皆喺壹淫媒將一命嗚呼時，為其提供奶水、營養液？

壹傳媒多年來之可以作威作福，輕易借殼上市，中銀可謂「功不可沒」。除中銀保駕護航，其他中資機構亦曾助其一臂之力，如在壹傳媒登廣告，變相用國家資源助壹傳媒繼續「反中亂港」荼毒市民！大漢奸被捕被毒果報包裝成「為新聞自由」而戰，明是叛國禍港嘅賣國賊，偏偏要把他包裝成「烈士」，完全視法治如無物。

人在做天在看，漢奸黎透過毒果報唱好有大量粉絲支持，狂印毒果報，不惜大派街坊，更毫不避嫌吹噓唱好壹傳媒股價，在在說明有人仍未死心，趁風頭火勢乘機撈一筆。「正論」指出兩家中資券商持倉量增加逾四千二百萬股；看來，如今中資敵友不分，人妖顛倒，做盡親痛仇快之事，難怪香港人心遲遲難以回歸。「反中亂港有奶水，愛國愛港飲鏹水」，思之令人揪心！

敵友不分，「一國兩制」試問怎不變形走樣？毛澤東大早指出，誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題。中國過去一切革命鬥爭成效甚少，其基本原因就是不能團結真正朋友，以攻擊真正敵人。領錯咗路有乜可能唔失敗？朋友來，你就用獵槍；敵人來，你就用美酒！咁搞法，有乜辦法唔一再壯大漢奸嘅膽，香港今日之亂，人禍大於一切！