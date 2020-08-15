新冠肺炎全球爆疫至今仍未能受控，萬眾期待疫苗面世應對疫禍，這期望預期在十一月後才有新突破，各國仍需多捱兩個多月社會經濟下滑的痛苦。某些國家指望疫苗誕生的同時，展開籌劃復甦經濟步伐，特別是美國，過去在疫情水深火熱期間，各州郡均彈性處理回復社區活動，試探能否克服疫症，讓經濟走出陰霾，結果事與願違，又再需執行管制措施。

要啟動疫後經濟需幾個條件及步驟，沒法子一蹴即就，也沒有人揮動魔術棒顯露奇迹。第一項必須做到，就是零感染，有疫苗的配合控疫防疫，先打好這個基礎，才能讓人放心重回社區活動，採取激進的揠苗助長手法，眼前見有利因素就大力推動經濟消費，到頭來又再爆疫，從頭再開始，脫離這個基礎，各國政府注入多少資源也是徒然。

特朗普政府按捺不住，更需配合連任競選，加大力度促進經濟。近日單方面出擊，預期短時間內簽署行政命令，提供受疫情影響的國民援助，包括將薪俸稅和學生貸款利息，延長到今年年底或更長時間，但特氏向國會申撥龐大復甦經濟資金又遭卡住，錢拿不到，只能搶先做行政手段。國會議員評估，即使巨額資金投入社會，現時消費力弱，疫情困擾下，難以撥款將經濟扶起。

情況也發生在英國，英倫銀行日前預計，今年經濟萎縮近一成，比起預期的一成半稍好一點，財相辛偉誠認為，數據反映經濟有改善，但論及經濟復甦就處境艱難。英國現有約七百五十萬僱員，肺炎發放「休假計劃」補貼，近日約四百萬人已復工，餘下的仍在休假。辛偉誠說明不可能拯救每一間企業及每名打工仔，「休假計劃」將逐步取消，即是會有大批失業者。

美英這些善於掌握經濟的國家，面對疫後重建經濟，也碰上消費力低及高失業率問題，注入疫苗元素成功抗疫，根本就欠缺復甦經濟的基礎。