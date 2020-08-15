香港特區政府就美國政府悍然宣布制裁包括行政長官林鄭月娥在內的十一位中國內地和香港特區政府的官員，以政府發言人的名義在八月八日發表聲明，譴責美國政府粗暴干涉中國內政，以香港作為棋子，在中美關係之間製造事端。

特區政府這份簡短而有力的聲明為甚麼值得引起公眾注意呢？為甚麼同日同時見報的有中央對港機構嚴正聲明，也是非常重要，而要特別專文討論香港特區政府的聲明？原因就是香港特區政府第一次清楚明確定性「反政府動亂」。

這個定性毫無疑問是遲來的春天。自去年六月十二日爆發的黑色暴亂，在長達一年零五十六日的港獨分裂勢力的動亂中，特區政府官員都對這場暴亂的性質顧左右而言他，一直採取模棱兩可的態度。儘管去年下旬中央對港機構在深圳舉行，香港各界人士代表參加的香港局勢的研究座談會，儘管中央對港機構去年下旬多次發表對局勢的評論，儘管今年上半年兩地官員和政治領袖舉行的紀念《基本法》頒布三十年的座談會的重要場合等等，香港特區政府的高級官員及部分行政會議成員，以及多個政策局等政府問責官員，都異口同聲在不同場合，為這場在外部勢力支持下的暴亂塗脂抹粉，說是「社會事件」。催眠香港市民，不分是非黑白、不分敵我，糊裏糊塗，明明是暴動，明明是暴亂，卻大事化小地描述為「社會事件」，真是奇人奇事！

最為離譜的是，「催眠行動」已上升至作為政府的施政和財政預算案的一項撥款政策，可見「催眠行動」已不是個別高級特區政府官員個人的認識問題，或一時的糊塗，或一班決策官員的集體糊塗了。已在立法會通過的二○二○至二○二一年財政預算案中，當中便有一項動用二千七百三十萬元之公帑，招標外判學者或專家，對「社會事件」的深層次社會原因作研究。命題和定性已犯了原則性的錯誤，無論取材和分析，以及結論最後便只為政府出題的錯誤包裝服務了。

正由於特區政府領導作戰的指揮者在綏靖主義的妥協路線作祟下，在反中亂港陣營公然打出港獨旗幟，要顛覆特區政府的種種猖狂進攻下，左搖右擺、一時一樣，甚至出現包庇縱容，警察拉犯、司法放犯、法官輕判，而律政司又不立即跟進上訴等令人氣結的不正常情況。

八月八日特區政府發言人的聲明首次鏗鏘有力指出：「美國政府利用自去年六月以來在香港出現的反政府動亂，以人權、民主和自治為藉口，接連針對香港通過法案及宣布行政指令。」從今以後，特區政府所有高級官員都必須統一口徑，一致用「反政府動亂」的稱謂，不要再說甚麼「社會事件」，不要再政治不正確。特區政府和官員必須帶頭明確清楚告訴香港老百姓，這場是反政府動亂，才能團結全港市民齊心止暴制亂，重建香港。最後不得不大讚領導三萬鐵漢子的警務處處長鄧炳強和前入境處處長、現政制及內地事務局局長曾國衞，他們從未有說過這場反政府動亂是「社會事件」。