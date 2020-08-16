正論：疫情失控補漏遲　三地互通阻滯多

本港自一月出現首宗新冠肺炎確診個案以來，疫情持續七個月而不退，第三波爆發更是來勢洶洶。儘管近日確診數字有所回落，但疫情何時完結無人說得準，冰封的經濟亟待打救也是不爭的事實。如何安全有序地重啟經濟，特別是打救旅遊業，可謂費煞思量。

眾所周知，本港疫情在年中一度受控，惟七月初開始，本地個案爆個不休，高峰期每日過百宗確診病例，直到近日才回落至雙位數字，昨日新增四十六宗，三十九宗為本地感染，當局認為仍未可以放鬆。

誠然，抗疫仍未成功，市民仍需努力，但百廢待興，失業率高企，重振經濟已是不容再拖，特別是旅遊業成為重災區，連老牌旅行社都一度傳出遭債主入稟清盤的消息，足見情況危殆。本來，粵港澳三地互認健康碼一度商討得如火如荼，加上港府有意推出「旅遊氣泡」與鄰近地區恢復往來，一度令業界寄以厚望。可惜，港府防疫掉以輕心，對高危人士中門大開，第三波疫情爆發令抗疫前功盡廢，不僅粵澳紛紛劃清界線，旅遊氣泡更是免談。

正如業界指出，疫情已導致最少三、四十間旅行社倒閉，繼續下去，整個行業勢必玩完。消息指港府欲針對旅遊業推出第三輪防疫抗疫基金，按旅行社規模發放資助，務求保住從業員飯碗。問題是長貧難顧，規模較大的旅行社，每月開支達數十萬元之巨，港府即使坐擁金山銀山，用補貼方式打救亦只是杯水車薪。最實際的方法，無疑是在安全的情況下重啟旅遊業，容許旅客訪港及港人外遊，只聞樓梯響的港版健康碼能否推出將成關鍵。

所謂健康碼，在內地是一種電子通行證，持有人必須經過核酸檢測證明屬陰性，可以此作為健康申報出入公共地方乃至跨省旅遊。澳門長期保持零確診，早已推出健康碼，珠海日前更率先恢復赴澳旅遊簽注，八月下旬擴及廣東省，預計九月下旬全國居民都可往澳門旅行，而澳門居民到內地各省亦可獲豁免十四日隔離，羨煞旁人。

據悉港府有意效法，尤其是內地派出核酸檢測隊協助抗疫，健康碼有助成為全民檢測的誘因，要是健康碼能成為港人出入食肆及娛樂場所的通行證，起碼可激活消費，作為重振旅遊業的第一步。

然而，香港泛政治化嚴重，只要涉及內地的事必遭抹黑，何況醫護界群起反對，健康碼要推出肯定阻力重重。君不見，公院醫護又搞抗議，指健康碼侵害市民私隱；西醫團體則一口咬定行不通，健康碼必會導致疫情再次失控。以無能港府一遇阻力即跪低的慣性，三地互通可謂遙遙無期。

見微知著。香港回歸以來大小亂象不斷，歸根究柢是人的問題。廢官管治能力差劣，思慮不周，無知離地，連抗疫都沒有通盤之策，一味自吹「張弛有道」，結果是倒瀉籮蟹，靠害市民，拖累經濟，授人以柄，讓反對派有可乘之機。反觀一橋之隔的澳門，真正做到以民為本，強政勵治。一場疫症高下立判，正是人的因素決定了一切。