神州觀察：貧困縣豪建校舍　歪心思人盡皆知

內地貧困縣大興土木，豪建形象工程、政績工程的荒唐現象十分普遍，一再揮霍國家扶貧資金的做法早已惹得天怒人怨。然而一些地方不是引以為戒，力爭將資金用在實處，反而挖空心思繼續巧立名目，務求讓一切看起來更加合情合理，從而避免落下鋪張浪費、勞民傷財的罵名，堪稱冥頑不靈。

陝西商洛市鎮安縣近日被揭耗資逾七億元人民幣興建豪華中學，新校舍由該縣數間中學合併而成，教學樓、宿舍樓、餐飲樓、體育館等設施頗為齊備。惟在校園內卻建有高達四層的「鯉魚跳龍門」噴泉水景，以及削掉真山造出假山瀑布群，其間又設涼亭、水車、棧道、石拱橋等景觀，十分搶眼。此外，學校多幢主體建築皆採用復古建築風格，只是內部空間使用率極低，而行政辦公樓內某些辦公室面積更屬超標違建，遭輿論炮轟浪費資源，不切實際。

對此，鎮安縣政府卻振振有詞表示，此番高標準建校是為體現「再窮不能窮教育」的理念，雖然「超前一些」亦無可厚非。然而翻開鎮安縣的「家底」仔細一看，對方竟是一個持續多年的深度貧困縣，去年才剛「摘帽」脫貧，但地方財政收入亦只有一億七千多萬元，七億多元建校款項更是舉債而來，這又是何苦？縱有關顧教育的拳拳之心，也不能如此不自量力及有失公平，何況全縣還有那麼多中小學、幼稚園，當局若真有心教育，不如將七億多元平均分配，估計每間學校都能分得幾百萬元，豈不更好？

除了教育方面，其他更多需要幫扶的行業及成千上萬的貧困人口又該如何脫貧？所以鎮安縣這種歪心思就如司馬昭之心，路人皆知，無非是縣政府的某些領導幹部想炮製政績工程、面子工程，考慮的全是個人利益，以致再怎樣造輿論，搞形象包裝，最終的所作所為亦只會更加脫離實際。事實上，在不少貧困地區，教育恰恰是最容易被忽略的部分，像廣西鳳山縣當年就曾耗資上千萬元在出入縣城的山壁上雕刻「鳳凰壁畫」，該筆款項更是國家劃撥的防治地質災害資金，而當地一些鄉鎮學生的返學之路仍崎嶇難行，冬天只有單衣破衫穿。國家級貧困縣河南台前縣政府豪華辦公大樓紮堆而建，而在距其不遠處的一間中學，校舍環境卻被形容如「難民營」，叫人無言以對。

既然是政績工程，自是做得愈大愈出位愈好，譬如貴州黔南州獨山縣早前斥巨資打造的「山寨紫禁城」、「天下第一水司樓」等豪華建築，導致負債四百億元，而該縣每年財政收入尚不足十億元。如此瘋狂的背後，固然與官員錯誤的政績觀不無干係，但這種觀念又是從何而來，政績工程做給誰看，大家更是心知肚明。