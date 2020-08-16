世界視線：賀錦麗人氣高漲　印裔勿高興太早

美國民主黨總統參選人、前副總統拜登日前宣布，挑選加州參議員賀錦麗為副手，將成為首位擁亞裔和非裔血統的女候選人，有望突破少數族裔女性的「從政天花板」，締造歷史。總統特朗普一如預期，火力全開攻擊「拜賀配」，重提賀初選期間對拜登的辛辣批評，試圖搞分化，更重施當年針對奧巴馬的「身世陰謀論」，質疑賀錦麗的出身。

賀錦麗生於加州，其父是牙買加非裔移民，其母是印度裔移民。較早前，一位保守派憲法律師撰文，指賀錦麗可能不符參選資格；特朗普被問及此事時，對有關看法表示「關注」。

當然，話又得說回來，「身份政治」在美國大行其道，以至被外界質疑不論政見，只問出身。拜登參選以來，被民主黨支持者攻擊得最多的，並不是其辯論的表現，也不是他的政策主張，而是其「老白男」的身份，此所以拜登一早便對外放風，自己將挑選一位女性搭檔。隨着黑人弗洛伊德被白人警員跪殺，引發遍及全國、風起雲湧的種族平權運動，拜登選擇黑人女性副手，更是順理成章。

賀錦麗最近人氣飆升，有人甚至估計拜登當選後只做一屆，賀錦麗四年後有機會問鼎白宮，成為美國史上第一位女性/非裔/亞裔總統，國內印裔人士自然欣喜若狂。事實上，印裔人士近年在美國政壇有不俗表現，除了賀錦麗，共和黨方面，前美國駐聯合國大使黑莉也是印度裔。另外，迄今至少有兩位第二代印度裔人士出任過州長，除了黑莉，當過路易斯安那州州長的金達爾也是印裔。

儘管印度裔政治人物的表現比人數較多的華裔為佳，但畢竟黑人才是最大票倉。賀錦麗一向強調母系對她的影響（其外祖父是印度資深外交官），但最近接受專訪時，卻以黑人女性自居，讚揚拜登選她任副手「十分勇敢」，很明顯出於政治計算。至於印度朝野為賀錦麗的「上位」歡呼，更是表錯情。美國副總統只會為本國利益服務，去年八月印度宣布取消查謨和喀什米爾邦的「特殊地位」，賀錦麗便支持要求印度政府「維護人權」的提議。