功夫茶：漢奸黎搞亂香港　契弟賣股衰過人

香港係國際金融中心，股票市場每日一千幾百億港元金額成交，當然有唔少大鱷喺度搵食，既係金魚缸又係鱷魚潭，散戶隨時變咗別人口中嘅點心，所以投資要特別小心，有啲公司啲股份執到都喊三聲。

上市公司之中有間叫壹傳媒，股價長期低迷，近年屢創新低，鬼咩，公司主席兼大股東叫黎智英，官媒認證大漢奸，搞邊瓣衰邊瓣，淨係識搞亂香港。本來已經五案七罪纏身，上周一又因為涉違《港區國安法》被拘捕，之後壹傳媒股價大上大落，癲足五日，由高位至上周五收市相差八成，散戶高位入咗貨真係一殼眼淚。

呢啲股真係累人累物，之前買咗長期「坐艇」，跌吓跌吓就快變仙股，點解突然會彈來彈去，乜漢奸黎涉違國安法被人拉，係利好消息嚟咩？哈哈，對於愛國愛港嘅市民或者係，呢啲妖孽拉得愈多愈好，大家都希望最好佢連人帶報刊齊齊收檔，永不翻身，好似佢被捕嗰日，多處有人慶祝，仲開香檳添！不過買佢隻股就唔係咁講法，同倒錢落海有乜分別？邊啲人會咁大手掃貨，咁多錢使，拎去做慈善都唔好益漢奸黎啦！

無論政界或者證券界，都懷疑有人做場大龍鳳去掩飾一啲利益輸送，甚至在場外進行枱底交易協議。上市公司主席及多名高層被捕，按以往嘅慣例，仲唔即時停牌？政府喺呢件事上面「扮鵪鶉」，證監會及港交所都冇出手要求暫停交易，特別係證監會一直「出名嚴厲」，平日有少少問題都要「打爛沙盆問到篤」，但係呢次就只係話唔評論，唔通漢奸黎平日有保護傘，連佢隻股都係有特權？議員睇唔過眼，話證監會及廉署對情況「隻眼開隻眼閉」，立下極惡劣嘅先例，嚴重打擊香港作為國際金融中心嘅地位。證監會呢鋪如果唔做嘢，小心千年道行一朝喪啊！

有其人必有其股，契弟賣契弟股。有一次市場盛傳漢奸黎會賣出自己旗下刊物，漢奸黎聲大大講話畀佢多多錢都不會做契弟、賣了一世變契弟，但之後二○一七年他曾經同意賣旗下嘅《壹週刊》，雖然最後賣唔成，但當時員工嬲到將佢放上封面話佢「出賣壹週刊」。呢啲契弟有錢乜嘢唔會賣，如果個價啱嘅話，相信連屁股都可以出賣。呢樣嘢問吓美國佬最清楚，漢奸黎賣咗幾多次屁股畀佢哋，為美國而戰，真係契弟先至講得出！

計功夫茶話齋，呢啲契弟同隻股齊齊拎去打靶最好，挫骨揚灰，冇眼屎乾淨盲。法律面前，人人平等。政制及內地事務局局長曾國衞話有人犯法便要執法，無人能夠在法網之外。其他官員聽到未？快啲做嘢啦！