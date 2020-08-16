美國總統特朗普日前揚言，香港在中國管治之下，永遠不會成功，將會跌落地獄。

有統計說，特朗普每天的謊言平均達七個，歷史罕見，作為商人便已聲譽全失，作為一國總統，誰會信他呢？信他，不就如同為防新冠肺炎病毒而注射消毒劑那樣自殺？

不過，特朗普掌握美國政府的大權，美國的總統制缺乏制約，他的黨友控制參議院，國會對他的有限制約也受掣肘。此所以他可以獨斷獨行，也只能等待十一月的大選才可以讓選民對付他。不過，美國選民並不明智，盲目迷信各種謊言的為數不少，此所以上次大選特朗普可以接近的票數以選舉人數目取勝，今次難保美國的無知選民不會再把他捧上總統寶座，連任之後不能再選，相信他會更加放肆。

依此而論，特朗普對香港的評論是謊言，如果他連任，肯定要把謊言變成現實，打擊香港。美國政府和社會的理智力量未必可以節制他，結果他會拿香港來與中國談判，並以各種打擊香港的手段作為要挾，香港今後將路途艱難。

特朗普未必可以連任，但不能排除可能性，中央政府與特區政府不能不預先防範，早作應對準備。《港區國安法》是安內攘外的保證，但在政治穩定之外，還需要有戰略應付美國的攻擊。

香港現時的英美體制不易轉變，也可不變，還要銳意拉攏歐美投資、歐美企業的合作，但重心不在美國，而在歐洲。特區政府應全力開拓與歐盟的經貿來往、文化教育的交流、金融的合作，借中歐自由貿易進程，以及德、法不滿美國霸權的時機，逐步把香港對英美的依賴，轉為與歐盟乃至東歐各國的深度合作。

另外，全力依傍中央之力，開拓「一帶一路」沿線國家的市場與合作，協助深圳，帶領大灣區向外發展。香港可憑傳統人脈關係，深耕東南亞，進而西進，特別是針對中東重建、東非發展帶來的新機遇。在美國的操縱下，世界會回到冷戰時期的分化，但美國勢窮，只能保住「五眼聯盟」，其他各國都不安心為美國的附庸。美國制裁之下有眾多空隙漏洞，這給中國有抗衡的條件，也給香港帶來巨大的機會。

特朗普之貶低、攻擊香港，是他的政治陰謀，他一旦落選，形勢便變。即使他連任，香港與中央政府合作，明智地利用國際形勢的變化，仍可以抗衡制裁，且趁機擴大國際化開放，轉型升級發展。上世紀五十年代美國制裁中國，香港失轉運利益，還可轉型發展，今天條件更佳，為何不能呢？