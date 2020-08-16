《港區國安法》的推出，是朝廷落實中央全面管治權最重要的舉措。中央全面管治權的作用，首先要管好「一國兩制」實施過程中捍衞國家主權和安全，保障香港穩定繁榮。二十多年來反對派勾結外國勢力對香港的破壞，就是對國家主權、安全和香港穩定繁榮的破壞。

香港一直沒有「二十三條立法」，香江府衙在港英餘孽把持下，在反對派瘋狂反對下，這個「一國兩制」的最大漏洞就一直污水猛灌，有決堤之勢。至今中央全面管治權提出了快五年，要不是今次反修例暴亂鬧得實在瘋狂，香江府衙鐵了心以拖拉之術不為二十三條立法，《港區國安法》就不能從天而降，中央全面管治權便不了了之也。

不過，老實講，《港區國安法》的推出，也只是為中央全面管治權的落實敲開了大門，能否落地還有大量的工夫要做，還有無數的阻力要排除。別看《港區國安法》、「中央全面管治權」名頭甚響、地位極高、勢頭洶洶，這在內地制度下、在「黨的一元化領導」下，那是可以威力無窮，叱咤立辦，快速見效和長期堅持的，但是在香港「另類制度」下，極可能大打折扣，行之不遠的。

一項法令、政策和權力的落實，成效怎樣，不僅僅看它的名頭多響、來頭多大，更重要的是貫徹落實它的制度保障、人事執行保證怎樣。弔詭的是，當年北京設計「一國兩制、港人治港、高度自治」和制訂香港《基本法》，一方面是要體現一國的權威和中央的授權，一方面又把香港原有的制度和人事的「行政管理權、立法權、獨立的司法權」抬高到近乎「獨立王國」的地步，抬高到旨在可以有效「防止中央和一國干預香港內部事務」的地步，似乎只有這樣，才是「一國兩制」。

然而，這令中央如今要實施《港區國安法》、要落實「中央全面管治權」，遇到了極大的阻力，使自己陷入了沼澤地中，被深不可測的爛泥、雜草以及大量腐爛的殘體所浸泡糾纏，動彈不得，有被吞沒之憂也。