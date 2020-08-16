外部勢力插手香港事務早已不是甚麼新聞，在反修例暴亂中更是經常見到洋人身影。最近有美國新聞網站爆料，一名被西方媒體稱為「香港著名權威反華人士」的專欄作家，以華人面孔作為頭像，其實是美國人，更是國際特赦組織成員，而該組織到底是甚麼性質，大家心知肚明。這位洋人陰陽怪氣，不僅冒充本港華人，甚至冒充內地人出版多本反中亂港書籍。在反修例暴亂中，他更多次現身暴亂現場，充當軍師和指揮角色。

香港雖只是彈丸之地，卻龍蛇混雜，鬼影幢幢，類似這位懷有特殊任務的洋人多不勝數。他們往往以宗教、慈善、教育和非政府組織等名義混迹此地，從事見不得光的勾當。美國駐港澳總領事館人數上千，規模比駐北京大使館還要大得多，難道只是負責簽證和經貿事務這麼簡單？別的不說，漢奸黎得力助手就是一位曾從事美軍情報工作的美國人，雙方配合默契，難怪黎揚言「為美國而戰」。

回歸前港英政府設有政治部，負責情報及安全工作，外國間諜不敢太過明目張膽。回歸後政治部取消，這方面出現真空，加上二十三條遲遲未能立法，導致香港完全不設防，各色人等自出自入，金融中心淪為間諜之都。明乎此，就知道為何美英等西方國家對《港區國安法》如此緊張。這些國家本身都有維護國家安全的相關條例，但偏偏反對中國在自己的地方制訂國安法，除了說明洋人霸道，也反映他們對失去這個間諜基地心有不甘。

大船將沉鼠先逃。《港區國安法》一出，許多懷有特殊任務的洋人即聞風而遁，包括這位冒充「香港著名權威反華人士」的洋作家，可見國安利劍具有足夠震懾力。關鍵在於執法，中央要為香港撥亂反正，打擊漢奸囂張氣燄，防止洋人渾水摸魚，就必須切實執行相關法例，而不能虎頭蛇尾。漢奸黎等人如何發落，既考驗港府司法，也考驗中央決心。