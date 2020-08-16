香港市民聞新冠肺炎色變，大家炎夏戴口罩苦不堪言，不知疫潮何時可完，惟望疫苗盡快研發，可救萬民於苦海。可是即使能戰勝疫魔，有一種病，卻暫時是沒有疫苗可打救，就是香港聞名的廢官症，說來似抽象，其實一、兩張照片可以說明一切。

近日《東方日報》連番踢爆街市老鼠開餐，圍住食擺在地上的豬殼，相片清清楚楚，非常震撼。市民真的想不到，每日買的豬肉，原來有機會是二手肉，給老鼠家族先享受，然後才買回家給家人享受，除了大鼠戊肝，其他病毒細菌都可能一一送進口。繼觀塘之後，黃大仙大成街街市又被拍到多隻老鼠圍在肉檔外的多隻豬殼歎「早餐」。原來大成街街市，豬殼擺放地上時有發生，每天早上未開門前均引來大批老鼠開餐。市民睇見照片，坦言不敢再光顧該街市。不過有年長男街坊見怪不怪，認為每個街市都有相同的情況。

香港人的確太過包容，變成縱容港府漠視鼠患問題，多年來都沒有改善，而且變本加厲。食環署老早已經接到投訴，口說會嚴肅跟進調查有關事件，及採取適當行動，但大家相信這個最叻「蛇王」的部門會做得到嗎？

廢官不單止偷懶，而且不用腦。在食肆雲集的筲箕灣東大街，街上雖然長期放有大量袋裝鼠餌，但被發現鼠餌未開封，又怎樣誘騙老鼠？你當老鼠是傻的嗎？街市有豬殼大餐，當然不會吼鼠餌。區議員及專家直斥食環署滅鼠不力，因循不進取，滅鼠需要新思維，說白了，就是要換腦袋。其實一句到尾，政府由上至下都是充斥沒有智慧沒有靈魂的廢官，連小小老鼠也治不好，當然治理一個城市的能力也欠奉。老鼠食豬殼不是甚麼奇觀，只是廢官治港的鐵證。談甚麼施政理念都是廢話，食環署能否找一個沒有老鼠的街市出來？連這樣最低要求也做不到，教市民如何不會對政府死心！