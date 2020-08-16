在新冠肺炎肆虐下，全球經濟及交通往還幾陷停頓，香港也不例外。隨着失業率愈來愈高、結業潮如海嘯湧現，單靠港府派糖只是杯水車薪。對於如何在疫情受控後重啟經濟，有人認為香港可倣效內地推出「港康碼」，持港康碼的市民經核酸檢測為陰性後，便可在指定期間到晚市堂食和進入娛樂場所消費等。

這個做法在內地早已實行，但橘越淮為枳，內地行得通的事，在香港皆會被視會洪水猛獸，結果都是行不通。君不見，一眾專家、西醫隨即跳出來疾呼，指檢測陰性的市民在特定時段到指定地方活動的做法不可行，若有潛在接觸史或輕微病徵的人獲豁免，可能在餐廳造成大型交叉感染，令疫情打回原形，還說世界上從未有這種做法的成功先例。

呵呵，內地的成功先例到底算甚麼，這班西醫和專家是絕口不提的，而有潛在接觸史或輕微病徵的人何以獲得豁免，他們更是語焉不詳。至於公院一班黑醫護同樣不肯善罷甘休，既抗議港府豁免內地核酸檢測隊註冊，又批評港康碼是限制市民自由的工具，更揚言不排除再發動罷工抗議，唯恐天下不亂。

講到底，港康碼背後涉及龐大的核酸檢測費用，是一盤大生意。早前醫學會才倡議港府全民派三千元「新冠肺炎醫療券」作為檢測資助，一旦成事，這筆巨資將落入各私家醫院、私人檢測機構甚至醫生口袋。詎料內地突然派員到港協助全民檢測，費用全免，猶如程咬金一般壞了大事，他們怎麼可能同意？加上逢中必反已是某些人的基因，不千方百計抹黑就會身痕，奈何！

倒是港大的何栢良比較理性，認為港康碼只屬經濟安排，反而擔心造成不公平現象，因為市民只可免費檢測一次，經濟能力較高的人則可自費做多次檢測。當然，講甚麼也是無用，以港府之無能，對既得利益集團之懼怕，港康碼鐵定難產。