大風起於青蘋之末，事物的一切緣起都有迹可尋，端視你是否能時時留心。本欄寫的是時事評論，但兩、三年前也寫過幾個話題，看似不着邊際，或許曾讓讀者納罕。

當時，一套內地製作的宮廷劇在香港熱播，我卻說劇情有許多犯駁之處，按理不應該流行起來，由是慨嘆這年頭很多人不懂辨別精粗，讓魚目也能混珍珠。也說過本地的棟篤笑表演笑話太爛，做作意太深，演出者距離真正幽默的境界尚遠，卻能引來萬人空巷的「撲飛」潮，那只是反映出香港愈來愈多人不懂得分別賢愚好壞。更說過日本已成了退運之地，偶爾踏足猶可，但不少港人一年之中，去日本的次數可能還多於返外家，那便是過了合理尺度。

上述種種現象，都顯示出香港人的鑑別和欣賞能力下降了，容易以醜為美，弄不好的，甚至會演變成以惡為善。那是我執筆為文的時候，埋藏在心底裏的真正擔憂，而非刻意要跟某些演藝者或扶桑國過不去。

事實上，我的擔心不無道理，到了二○一九年，一場反修例運動炸開了鍋，原因讓人摸不着頭腦。新例明明是善政，卻被指為惡法；鼓動風潮者明擺着是魑魅魍魎，很多人偏視之為賢者豪傑。海面出現幾具浮屍，有論者卻相信是給警察殺害的，乍聽之下讓人笑得噴飯，滿以為定當人人嗤之以鼻，現實卻不然，很多人反倒信以為真，當中不乏我身邊好些飽學之士。

尤有甚者，更多人竟然認為「Be Water」的抗爭方式可取，「攬炒」的反共策略可以成功。嗚呼！當知Be Water就代表群龍無首，攬炒更無異於自掘墳墓。如此智慧，如此判別能力，又怎能不讓一切的識者同聲浩嘆！然而，部分香港人低智化的現象不是始自今天，原來早在多年前已見端倪。