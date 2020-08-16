清潔香港運動由上世紀六十年代搞到依家，搞咗成六十年，成果就係全港十八區，區區成為「老鼠樂園」，而全港街市處處有鼠患，清潔香港運動可以說完全失敗！

由「平安小姐」、「一雙怒目而視的眼睛」、「垃圾蟲」到八十年代中期嘅「清潔香港，人見人愛」，二○○九年嘅「全城動‧義工響應全城清潔運動」，以至後期嘅「藍天行動」、「家是香港」等，總之運動多多口號又數之不清，然而高官一味做騷，有啲揸把掃把，有啲攞條毛巾，雞手鴨腳，作狀投入全城清潔，結果六十年彈指一揮過，依然老鼠大過貓，全城鼠患！

其實，老朽成日都話，搞清潔切勿做大龍鳳，有姿勢冇實際，搞清潔只要精準，集中喺鼠患嚴重嘅油尖旺區、觀塘、荃灣、灣仔、深水埗等，唔通淺水灣、中半山區、何文田高尚住宅區等都要「全面投入，一於響應」咩？而全港街市、多食肆林立地區、後巷就要精準清潔，徹底滅鼠！有乜理由紅磡街市、土瓜灣街市，呢頭關閉話要「深層清潔消毒」，嗰頭話重開啦，依然老鼠亂竄愛遊蕩，有冇離譜啲吖？

本報關心社會更關心市民健康，最注重報道「港毒」，鼠患係其中一毒，繼日前踢爆秀茂坪街市豬肉檔上演「老鼠大食會」，又揭黃大仙大成街街市出現「群鼠噬豬殼」駭人場面！事實上，全港多個街市都鼠患嚴重，食環署、食衞局及環境局有關高官都真係要認真諗吓方法，切實清潔街市及的起心肝滅鼠，唔好再敷衍塞責，畀市民鬧「食壞署」、朽木為官都無動於衷好唔好？

行文至此，諗起已故柏楊直斥中國人「醜陋」，凡有國人聚居處，必定髒、亂、吵！觀乎把豬殼隨地丟，甚至放在坑渠蓋上，如此漫不經心，其髒可思過半矣！香港仲話係國際城市、亞洲金融中心，搞清潔搞到一塌糊塗，鼠患無處不在，高官思之不覺羞愧嗎？