國際政治舞台重視睦鄰關係，一個國家若長期應付鄰國間的糾紛，會直接損害該國內外發展能力，故此國與國之間的邊境糾紛愈少愈好，彼此和諧共處謀取自身發展的機會。印度與中國最近的邊境小規模糾紛，已令兩國頭痛，近日不斷舉行各級別代表會面，共謀解決以求和平。

在同一區域板塊的俄羅斯，深明睦鄰關係的重要性，最近站出來充當印中邊境糾紛的「魯仲連」，期望平息事件，提出由俄羅斯做中間人，邀請印度及中國領導人一起坐下來商談，短時間內掃除兩國邊境糾紛的陰霾。

俄羅斯出手，目的是不希望因印中關係差而影響到「金磚五國」及「上海合作組織」，因為中印均是這些組織的成員，兩國因關係差而缺席會議或是參加會議時貌合神離，絕對損害該兩個組織的合作發展，成員國之間的相互合作也會打折扣。

而最重要的一點，是俄羅斯眼見印度近期在國際組織的參與意欲下跌，受到美國的影響而逐步淡化在多個國際組織的參與比例，就連東盟區域全面經濟夥伴關係協定也在猶豫，未有簽署，倘若印度這個人口大國被美國拉攏過去，將會損及東南亞的政治經濟合作發展，俄羅斯不得不及早出手。

金磚國家是五個主要新興市場國家，分別為巴西、俄羅斯、印度、中國、南非，五國國土面積佔世界的兩成六，人口佔世界的四成二，近十年經濟及國際影響力俱增。上海合作組織以「上海精神」解決各成員國之間的邊境問題，包括中印俄等八個成員國、四個觀察員國及六個對話夥伴，總人口幾近世界的一半，兩個組織在經濟及外交關係上舉足輕重。

俄國不希望因印中糾紛影響金磚五國及上海合作組織的協作，已分別與中、印領導層會商，盼早日平息邊境糾紛，為金磚國家和上海合作組織奠定良好基礎，相信印中在大是大非的國際合作上，睦鄰會獲得重視。